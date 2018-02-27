Здравоохранение и дорожное хозяйство Вологодской области получили самые низкие оценки жителей региона

27.02.2018 [Политика]

Промежуточные итоги голосования в рамках проекта «Команда губернатора: Ваша оценка» подвел в ходе оперативного совещания в правительстве области глава региона Олег Кувшинников. Речь идет о результатах бланочного голосования.

«Завершилось бланочное голосование в рамках проекта «Команда Губернатора: Ваша оценка»: были вскрыты все опечатанные урны для голосования. 26 февраля мы подведем итоги бланочного голосования. 27 февраля заканчивается интернет-голосование на моем сайте», - отметил Олег Кувшинников. 

Напомним, что выставить оценки органам власти можно было как с помощью заполнения специальных бланков (этот вид голосования уже завершен), так и онлайн – на сайте губернатора. За прошлую, четвертую, неделю голосования поступило более 41 тысячи интернет-оценок. Всего за период реализации проекта поставлено более 108 тысяч оценок, сообщает пресс-служба губернатора.

По результатам бланочного голосования, самые высокие оценки в рейтинге органов исполнительной государственной власти (ОИГВО) имеют департамент финансов области (3,47), управление ЗАГС области  (3,46) и и департамент социальной защиты населения области (3,50). Департаменты здравоохранения и дорожного хозяйства Вологодской области получили самые низкие оценки жителей региона. Так, сферу здравоохранения вологжане оценили на 2,93 балла, дороги – на 2,95 балла.

Среди глав муниципалитетов, по результатам бланочного голосования, лидером голосования стал Череповец (3,78). В тройке лидеров также находятся Вологда (3,68) и Шекснинский район (3,60). В аутсайдерах – Харовский район (3,07), Сямженский (3,29) и Междуреченский (3,30).

Сегодня последний день интернет-голосования на сайте губернатора Вологодской области.

Тэги: правительство области, чиновники
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