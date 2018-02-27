В Доме Корбакова покажут фильм «Большой» Валерия Тодоровского

27.02.2018 [Культура]

3 марта в Доме Корбакова можно будет бесплатно посмотреть драму режиссера Валерия Тодоровского «Большой». Премьера этой кинокартины в России состоялась в мае 2017 года.

Начало 2000-х. Подававший в юности большие надежды, но затем спившийся танцор балета Потоцкий замечает на улице провинциального Шахтинска танцующую девочку Юлю, которая оказывается «трудным подростком», имеющим не один привод в милицию. Он едет с Юлей в Москву и показывает её своему бывшему педагогу, некогда знаменитой советской балерине Белецкой, преподающей в балетной академии. Обладающую независимым характером и непосредственными манерами Юлю со скрипом, но принимают в академию. Там она знакомится с Кариной, полностью погружённой в балет. Девочки становятся подругами и соседками по комнате, а со временем также конкурентками: обе они считаются лучшими на курсе. Во время учёбы Юля также сближается с Белецкой, которая предлагает ей мыть у себя полы, чтобы дать девочке возможность заработать. Поняв, насколько талантлива Юля, Белецкая дарит ей свои серьги с бриллиантами и просит никому их не показывать и не продавать, а надеть, когда Юля будет танцевать в Большом. Вскоре, однако, из-за провалов в памяти Белецкая сообщает в академии, что её серьги пропали, и Юлю едва не выгоняют за кражу, - начало сюжета фильма.

Это первый полнометражный фильм Тодоровского за последние 8 лет. Кастинг на роли в нем проводился не только в России, но также за границей. Одну из ролей исполнил французский артист балета, хореограф Николя Ле Риш.

Фильм снимался в Минске, Кировске (Мурманская область) и Москве - на исторической сцене Большого театра. На съёмочной площадке были задействованы более 70 профессиональных артистов балета и использовано свыше 500 костюмов. Танцы для фильма «Большой» поставил Олег Глушков.

На творческом вечере в Доме Корбакова киновед Татьяна Канунова расскажет о фильме, а также об участии артистов Большого театра России в игровом художественном кино.

Начало в 14:00. Вход свободный.

Тэги: кино
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