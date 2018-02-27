На трассе Вологда-Новая Ладога в Вологодском районе загорелся лесовоз

На 37 км трассы Вологда – Новая Ладога в Вологодском районе сегодня днем загорелся лесовоз. Сигнал об инциденте поступил на пульт «01» в 13.14.

Прибывшие на место сотрудники противопожарной службы ликвидировали возгорание, но пламя успело серьезно повредить моторный отсек. Водитель грузовика в результате пожара не пострадал.