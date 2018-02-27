На трассе Вологда-Новая Ладога в Вологодском районе загорелся лесовоз
27.02.2018 [Происшествия]
На 37 км трассы Вологда – Новая Ладога в Вологодском районе сегодня днем загорелся лесовоз. Сигнал об инциденте поступил на пульт «01» в 13.14.
Прибывшие на место сотрудники противопожарной службы ликвидировали возгорание, но пламя успело серьезно повредить моторный отсек. Водитель грузовика в результате пожара не пострадал.
- Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД осуществляли регулировку движения транспортных средств. На грузовом автомобиле, двигавшемся со стороны г. Вологды, кабина выгорела полностью. В настоящее время движение осуществляется в обычном режиме, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
Фото: Вологодский пожарно-спасательный гарнизон №1