На трассе Вологда-Новая Ладога в Вологодском районе загорелся лесовоз

27.02.2018 [Происшествия]

На 37 км трассы Вологда – Новая Ладога в Вологодском районе сегодня днем загорелся лесовоз. Сигнал об инциденте поступил на пульт «01» в 13.14.

Прибывшие на место сотрудники противопожарной службы ликвидировали возгорание, но пламя успело серьезно повредить моторный отсек. Водитель грузовика в результате пожара не пострадал.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД осуществляли регулировку движения транспортных средств. На грузовом автомобиле, двигавшемся со стороны г. Вологды, кабина выгорела полностью. В настоящее время движение осуществляется в обычном режиме, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Тэги: ДТП
Фото: Вологодский пожарно-спасательный гарнизон №1
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