В Череповце сожитель заведующей магазином украл 100 тысяч рублей из сейфа и уехал в Санкт-Петербург

27.02.2018 [Происшествия]

В Череповце из сейфа продовольственного магазина украли 100 тысяч рублей. Вором оказался сожитель заведующей торговой точки.

С заявлением о краже крупной суммы денег в полицию обратился управляющий одного из магазинов в Заягорбском районе города. На место выехала следственно-оперативная группа, полицейские выяснили, что из сейфа пропало порядка 100 тысяч рублей. При этом на металлическом ящике не было обнаружено следов взлома.  Оперативники осмотрели место происшествия и прилегающую территории, опросили сотрудников продовольственного магазина.

Вскоре личность возможного подозреваемого удалось установить – им оказался сожитель заведующей магазином. 35-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. По оперативным данным, череповчанин находился в Санкт-Петербурге.

- При взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска Санкт-Петербурга, череповецкие оперативники задержали и доставили подозреваемого в первый отдел полиции УМВД России по г. Череповцу. Мужчина признался в совершении преступления и рассказал полицейским, что находился в магазине у своей знакомой. Когда женщина вышла из помещения, то он открыл сейф ключом и выкрал денежные средства, которые потратил на собственные нужды, - сообщает региональное управление МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.

Тэги: кража
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