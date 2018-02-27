Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи денег из «Северного кредита»

Следственное управление УМВД России по Вологодской области возбудило уголовное дело по факту кражи денег в банке «Северный кредит». В официальном ответе ведомства на запрос Newsvo говорится, что дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ – «Кража, совершенная организованной группой, либо в особо крупном размере».

Newsvo также задал вопросы, касающиеся врио председателя правления банка, назначенного на эту должность в ноябре 2017 года, Сергее Крылове. Напомним, в декабре банк "Северный кредит" опубликовал сообщение, в котором говорилось, что Сергей Крылов, а также некоторые другие сотрудники банка исчезли. В запросе Newsvo содержался вопрос, задержан ли Сергей Крылов, установлено ли его местонахождение, был ли он допрошен и какое он имеет отношениею к исчезновению активов банка. Однако в областном УМВД ответили, что эта информация не подлежит разглашению:

«В соответствии с требованием ст. 161 УПК РФ предоставить более подробную информацию по уголовному делу не представляется возможным, так как данные предварительного расследования не подлежат разглашению, если это противоречит интересам предварительного расследования и связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства», - сообщили Newsvo в пресс-службе УМВД.

Напомним, 29 декабря Центробанк отозвал у «Северного кредита» лицензию на осуществление банковских операций. Кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а ее руководство в конце декабря незаконно вывело из организации активы. В Арбитражном суде Вологодской области рассматривается заявление Центробанка о признании «Северного кредита» банкротом – по последним данным, отрицательная разница между активами и обязательствами банка превышает 5,1 млрд рублей.