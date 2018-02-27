Вологдаэнергосбыт объявляет акцию «Пени минус - это плюс»

С 1 марта по 22 апреля 2018 года Вологдаэнергосбыт проводит акцию, в ходе которой жители Вологодской области могут с выгодой погасить задолженность за электроэнергию и сэкономить до трёх тысяч рублей.

На сегодняшний день пени начислены 73 тысячам жителей Вологодской области на общую сумму 82,4 млн. рублей. Все они смогут сэкономить до 3000 рублей - именно такая максимальная сумма пеней будет списываться в рамках акции.

Погасить задолженность с выгодой можно на сайте вологдаэнергосбыт.рф через сервисы «Быстрая оплата», «Личный кабинет», а также через платежные терминалы, интернет-банк, мобильные сервисы банков, во всех кассах Вологдаэнергосбыта на территории области, в кассах банков, через почтовые отделения.

Датой платежа считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Вологдаэнергосбыта. Необходимо иметь ввиду, что при оплате через онлайн-сервисы и кассы Вологдаэнергосбыта деньги поступают на счет сразу, а при оплате через почтовые отделения и банки денежные средства перечисляются в Вологдаэнергосбыт в срок от 1 до 5 рабочих дней.

Подробнее – на сайте вологдаэнергосбыт. рф и в группе поставщика электроэнергии Вконтакте