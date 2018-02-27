В Соколе многофункциональный центр переехал в более просторное помещение

27.02.2018 [Общество]

Многофункциональный центр Сокольского района переехал из дома №81 по улице Советской в здание на Советской, 50. По предыдущему адресу учреждению не хватfло свободного места для приема посетителей.

- Данное учреждение имеет большое значение для жителей Сокольского района, так как в нем организовано централизованное предоставление государственных и муниципальных услуг. До настоящего времени   учреждение располагалось по адресу улица Советская, д.81. Недостатками указанного помещения являлись небольшая площадь зоны ожидания и приема заявителей, а также недостаточное количество окон приема и выдачи документов для высокой численности населения Сокольского района, - рассказал заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак. - С открытием нового помещения созданы все необходимые условия для комфортного приема заявителей, расширено количество окон приема-выдачи документов с 5 до 9.

В новом помещении увеличена площадь зоны ожидания и приема заявителей. Предусмотрен удобный режим работы с 8 до 20 часов, прием и выдача документов осуществляется в том числе по субботам. Для получения услуги жителям Сокольского района нужно всего два раза посетить учреждение: при сдаче необходимых документов для прохождения операции и при получении уже готового пакета. Ожидание между двумя этими процедурами минимальное, собщает областного правительства.

В новом МФЦ установлен инфокиоск и оборудовано соответствующее рабочее место для получения услуг в электронном виде. 

Отметим, что МФЦ Сокольского района  оказывает 168 услуг (37 – федеральных, 98 – региональных, 26 – муниципальных, 7 - прочие).

Тэги: МФЦ
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