Вологжане завоевали четыре медали Всероссийских соревнований по кантри-кроссу на снегоходах «Кубок Поволжья 2018», которые прошли 23 февраля в Рыбинске.

На счету вологодских спортсменов три золотые медали и одна бронза. Ещё двое вологжан попали в TOP-5 в своих номинациях. Игорь Ломако занял первое место среди ветеранов, Алексей Чусов - в группе «Хобби», Сергей Чекмарев — «Спорт Б».

Самый молодой участник команды, пятилетний Алексей Рухлов, занял 6 место в детском заезде.