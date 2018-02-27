Двое череповчан продавали несуществующие вещи через сайт бесплатных объявлений

27.02.2018 [Происшествия]

В Череповце полиция задержала двух 19-летних молодых людей по подозрению в мошенничестве.

Сотрудникам уголовного розыска УМВД России по Череповцу поступила оперативная информация о том, что с начала 2017 года неизвестные обманывают покупателей через сайт бесплатных объявлений.

- Потерпевшими являлись граждане, проживающие в Краснодарском крае и Нижегородской области. Схема мошенников была проста: размещая на сайте объявления о продаже велосипеда и звукового усилителя для автомобиля, продавцы  просили предоплату в полном размере, после перевода денежных средств неизвестные переставали выходить на связь. Купленные вещи заказчики не получали.  Сумма ущерба составила более 24 тысяч рублей, - сообщает  УМВД по Вологодской области.

Выяснилось, что злоумышленники проживают в Череповце. 19-летние молодые люди  были задержаны и доставлены в первый отдел полиции для выяснения обстоятельств. Там череповчане признались в содеянном и рассказали, что, решив получить легкие деньги, разместили на одном из популярных сайтов объявления о продаже вещей. В тексте они указывали только номер сотового телефона и не сообщали покупателям, что проживают в другом городе. После перечисления денег молодые люди переставали общаться с покупателем.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 «Мошенничество».

Тэги: мошенничество, обман, Интернет
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