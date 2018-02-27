Вологжанин шесть раз ударил ножом своего знакомого, приревновав его к своей девушке

27.02.2018 [Происшествия]

В Вологде мужчина нанес несколько ножевых ударов знакомому, оказывавшему знаки внимания его девушке. Ревнивца приговорили к 7 годам лишения свободы.

Следствием и судом установлено, что около четырех часов утра  20 августа 2017 года возле ресторана на улице Гагарина пьяный подсудимый приревновал свою девушку к знакомому, который оказывал ей знаки внимания. Ревнивец достал нож и ударил им, нанеся  не менее шести ударов в область грудной клетки, живота, шеи и конечностей потерпевшего.

Инцидент увидели прохожие, потерпевшему удалось убежать, ему была оказана медицинская помощь.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, нападавшего приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также по иску потерпевшего суд взыскал с него 300 тысяч рублей.

Тэги: ревность, нападение
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде к визиту полпреда президента закрыли баннером фасад горевшего памятника архитектуры
Заключенные колонии в Паприхе рассказали, как они заразились ВИЧ
На месте расселенных домов на улице Герцена в Вологде построят две многоэтажки
В Вологдаэнергосбыте рассказали, как передать показания электросчётчика в выходные дни
Директором новой школы на Северной в Вологде стала Елена Калистратова
Вологжанка продала квартиру, чтобы рассчитаться с долгами сына-предпринимателя
В Вологодском районе сгорел 100-летний дом, который семья реставрировала своими силами
Муниципальный долг Вологды за год вырос на 138 млн рублей
"Где еще можно увидеть такие вещи?" Участники автоэкспедиции "От Балтики до Арктики" остались в восторге от Вологды
Пропавшую жительницу Вологодского района нашли мертвой на реке
27.02.2018 [Общество]

Аукцион на разработку проекта нового кладбища выиграла фирма, принадлежащая администрации Вологды

914
1
26.02.2018 [Общество]

Работники «Зонального центра ДОСААФ города Вологды» больше года не получают зарплату

1869
1
26.02.2018 [Политика]

Полиция изъяла листовки, призывающие стать наблюдателями на выборах, которые везли в Вологодскую область

1663
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжане завоевали четыре медали Всероссийских соревнований по кантри-кроссу на снегоходах
Двое череповчан продавали несуществующие вещи через сайт бесплатных объявлений
Вологжанин шесть раз ударил ножом своего знакомого, приревновав его к своей девушке
Аукцион на разработку проекта нового кладбища выиграла фирма, принадлежащая администрации Вологды
В Тарногском Городке осудили жителя Вельска, 13 раз ударившего ножом посетителя местного кафе
В Вологодской области за год на 31,8% выросло количество заявлений о банкротстве
В Вологде собирают деньги для 32-летней Елены Бачиной: требуется пересадка костного мозга
 
26.02.2018 [Общество]

Работники «Зонального центра ДОСААФ города Вологды» больше года не получают зарплату

1869
0
27.02.2018 [БлогоVO]

Неэффективность

364
0
24.02.2018 [Обзор Прессы]

«Если бабушка покупает только курицу по акции, она нас тащит на дно»

7128
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика