Вологжанин шесть раз ударил ножом своего знакомого, приревновав его к своей девушке

В Вологде мужчина нанес несколько ножевых ударов знакомому, оказывавшему знаки внимания его девушке. Ревнивца приговорили к 7 годам лишения свободы.

Следствием и судом установлено, что около четырех часов утра 20 августа 2017 года возле ресторана на улице Гагарина пьяный подсудимый приревновал свою девушку к знакомому, который оказывал ей знаки внимания. Ревнивец достал нож и ударил им, нанеся не менее шести ударов в область грудной клетки, живота, шеи и конечностей потерпевшего.

Инцидент увидели прохожие, потерпевшему удалось убежать, ему была оказана медицинская помощь.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, нападавшего приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также по иску потерпевшего суд взыскал с него 300 тысяч рублей.