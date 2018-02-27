Аукцион на разработку проекта нового кладбища выиграла фирма, принадлежащая администрации Вологды

Схема расположения кладбища с сайта госзакупок.

На проектирование нового городского кладбища из бюджета Вологды потрачено 4 500 000 рублей - проект разработала фирма, учредителем которой является город Вологда. Само строительство отложено еще на год.

Напомним, что его строительство должно было начаться в 2018 году - об этом заявили в админстрации Вологды в декабре 2017 года. Однако 26 февраля, отвечая на вопрос Newsvo про новое кладбище, мэр города Вологды Сергей Воропанов сообщил о переносе сроков строительства.

Кладбище будет располагаться на территории Вологодского муниципального района недалеко от деревни Кичигино, под него отведен участок 114 гектаров.

Проектная документация уже готова, на нее было потрачено 4,5 млн рублей, сообщили в городской администрации. Согласно сайту госзакупок, начальной ценой контракта на разработку проекта кладбища была сумма в 9 288 345,90 рублей. На аукцион, который прошел 26 мая 2017 года, заявилось пять фирм, из них одна заявка была отклонена, а в уакционе в итоге участвовали две фирмы: ООО "Петропроект" из Санкт-Петербурга, предложившая сделать проект за 6,9 млн рублей, и ООО "Архитектурно-градостроительный центр города Вологды". Последний и стал победителем аукциона, .

ООО «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды» является бывшим муниципальным учреждением. Единственный учредитель этого ООО - муниципальное образование город Вологда. Генеральный директор фирмы - Антон Анатольевич Аникин, который в администрации Вологды занимает должность заместителя начальника департамента градостроительства.

Основным заказчиком «Архитектурно-градостроительного центра города Вологды» является МКУ «Градостроительный центр города Вологды» (5 контрактов на сумму 16,8 млн руб.) - дочерняя организация департамента градостроительства и инфраструктуры, а также сам департамент (один контракт на сумму 661,2 тыс. руб.):

«Проведен конкурс по проектно-изыскательским работам, в конкурсе выиграл наш архитектурно-градостроительный центр. Проектная документация должна быть готова по графику на 90% в сентябре, но работы приостановлены в связи с недостаточностью данных о ранее проведенных инженерных изысканиях для принятия технических решений. У нас на сегодняшний день есть схема планировки земельного участка кладбища с набором зданий сооружений, которая на сегодняшний день согласована. 29 декабря 2017 года проектно-изыскательная документация была направлена на госэкспертизу, 7 февраля выданы замечания, по состоянию на сегодняшний день большая часть из них уже исправлена», - рассказал 26 февраля Сергей Воропанов.

По словам мэра, строительство кладбища начнется не раньше 2019, но и не позднее 2020 года – специалисты посчитали, что тех мест для захоронения, которые имеются на городских кладбищах на сегодняшний день, хватит на полтора-два года. Ранее, в декабре 2017 года, в администрации города говорили, ресурсы действующего кладбища будут выработаны уже в концу 2019 года.

Сергей Воропанов также озвучил общую стоимость проекта кладбища – 455 миллионов рублей. Из них 405 миллионов будет потрачено на обустройство самого кладбища и 50 миллионов - на строительство подъезда к нему. Для сравнения, в 2011 году город потратил на строительство кладбища в Козицыно 100 миллионов рублей.