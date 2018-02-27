В Тарногском Городке осудили жителя Вельска, 13 раз ударившего ножом посетителя местного кафе

27.02.2018 [Происшествия]

В Тарногском городке вынесли приговор по уголовному делу о покушении на убийство в кафе «Берлога».

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября 2017 года. Пьяный 20-летний житель Вельска, посетитель «Берлоги», уснул за столом. Около 3 часов ночи другой посетитель, по просьбе сотрудников кафе, пришел его разбудить и сказать, что заведение закрывается. В ответ на это подсудимый достал имеющийся у него при себе хозяйственный нож и на глазах посетителей и работников ресторана нанес им не менее 13 ударов в область груди и тела мужчины.

- Преступные действия подсудимого, направленные на лишение жизни, не были доведены до конца в связи с активным сопротивлением потерпевшего, который, истекая кровью, выбил у него из руки нож, а также по причине вмешательства посторонних лиц и своевременного оказания медицинской помощи, - сообщает прокуратура Вологодской области.

С учетом  того, что подсудимый уже был судим, ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Тэги: покушение, разборка в кафе
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде к визиту полпреда президента закрыли баннером фасад горевшего памятника архитектуры
Заключенные колонии в Паприхе рассказали, как они заразились ВИЧ
На месте расселенных домов на улице Герцена в Вологде построят две многоэтажки
В Вологдаэнергосбыте рассказали, как передать показания электросчётчика в выходные дни
Директором новой школы на Северной в Вологде стала Елена Калистратова
Вологжанка продала квартиру, чтобы рассчитаться с долгами сына-предпринимателя
В Вологодском районе сгорел 100-летний дом, который семья реставрировала своими силами
Муниципальный долг Вологды за год вырос на 138 млн рублей
"Где еще можно увидеть такие вещи?" Участники автоэкспедиции "От Балтики до Арктики" остались в восторге от Вологды
Пропавшую жительницу Вологодского района нашли мертвой на реке
26.02.2018 [Экономика]

В Вологодской области за год на 31,8% выросло количество заявлений о банкротстве

1322
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжане завоевали четыре медали Всероссийских соревнований по кантри-кроссу на снегоходах
Двое череповчан продавали несуществующие вещи через сайт бесплатных объявлений
Вологжанин шесть раз ударил ножом своего знакомого, приревновав его к своей девушке
Аукцион на разработку проекта нового кладбища выиграла фирма, принадлежащая администрации Вологды
В Тарногском Городке осудили жителя Вельска, 13 раз ударившего ножом посетителя местного кафе
В Вологодской области за год на 31,8% выросло количество заявлений о банкротстве
В Вологде собирают деньги для 32-летней Елены Бачиной: требуется пересадка костного мозга
 
26.02.2018 [Общество]

Работники «Зонального центра ДОСААФ города Вологды» больше года не получают зарплату

1871
0
27.02.2018 [БлогоVO]

Неэффективность

367
0
24.02.2018 [Обзор Прессы]

«Если бабушка покупает только курицу по акции, она нас тащит на дно»

7132
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика