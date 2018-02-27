В Тарногском Городке осудили жителя Вельска, 13 раз ударившего ножом посетителя местного кафе

В Тарногском городке вынесли приговор по уголовному делу о покушении на убийство в кафе «Берлога».

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября 2017 года. Пьяный 20-летний житель Вельска, посетитель «Берлоги», уснул за столом. Около 3 часов ночи другой посетитель, по просьбе сотрудников кафе, пришел его разбудить и сказать, что заведение закрывается. В ответ на это подсудимый достал имеющийся у него при себе хозяйственный нож и на глазах посетителей и работников ресторана нанес им не менее 13 ударов в область груди и тела мужчины.

- Преступные действия подсудимого, направленные на лишение жизни, не были доведены до конца в связи с активным сопротивлением потерпевшего, который, истекая кровью, выбил у него из руки нож, а также по причине вмешательства посторонних лиц и своевременного оказания медицинской помощи, - сообщает прокуратура Вологодской области.

С учетом того, что подсудимый уже был судим, ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.