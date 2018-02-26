В Вологодской области за год на 31,8% выросло количество заявлений о банкротстве

26.02.2018 [Экономика]

На 31,8%  за год выросло количество заявлений о банкротстве, поданных в Арбитражный суд Вологодской области. Всего в 2017 году поступило 1733 таких заявления. Из них более половины (50,7%) - заявления о банкротстве физлиц, 47,2% заявлений - о банкротстве юридических лиц, 2,1% - индивидуальных предпринимателей.

- Еще более быстрыми темпами растет количество заявлений в рамках дел о банкротстве. В 2017 году поступило 9806 заявлений, что на 47% больше 2016 года, из них почти половина заявлений (49%) об установлении содержания и размера требований кредитора, - сообщает пресс-служба Арбитражного суда Вологодской области.

В январе сообщалось, что Вологодская область вновь заняла первое место среди регионов России по количеству банкротов-физических лиц на душу населения. Согласно исследованию федеральной юридической компании «Стопдолг», на 100 тысяч жителей области приходится 96 банкротов.

Тэги: банкротство
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