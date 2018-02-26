В Вологде собирают деньги для 32-летней Елены Бачиной: требуется пересадка костного мозга

26.02.2018 [Общество]

Вологодский благотворительный фонд «Хорошие люди» объявил сбор средств на лечение больной лейкозом 32-летней Елены Бачиной. Девушке необходима операция по пересадке костного мозга, в России донора не нашлось, а поиск за границей и доставка трансплантанта в Санкт-Петербург стоит больше миллиона рублей.

Елена заболела в июле 2017 года. Сначала диагностировали пневмонию, которую долго не могли вылечить, но позже анализы показали, что это лейкоз. После курса химиотерапии Елена вышла в ремиссию, в январе 2018 болезнь на время отступила. Сейчас очень важно не только сохранить ремиссию, но и успеть сделать операцию трансплантации костного мозга.

Совместимых доноров среди родственников Елены не нашлось, в Российском регистре также нет вариантов. Потенциально совместимые неродственные доноры для Елены нашлись только за границей, в регистре Морша (Германия).

Подбор донора стоит 18000 евро. Плюс 120 000 рублей - за доставку трансплантанта в Россию. Всего требуется 1 380 000 рублей. Сама операция будет сделана бесплатно, по квоте, в Санкт-Петербурге в клинике им. Горбачевой.

Родственники, друзья и знакомые Елены и ее мужа уже смогли собрать больше 500 000 рублей. Этих денег хватило, чтобы оплатить первый взнос в регистр Морша. Это позволит начать поиск полностью совместимого донора среди множества вариантов.

Подбор донора длится от трех до шести месяцев. К моменту, когда полностью совместимый донор будет найден, нужно собрать еще  около 840 000 рублей.

- У меня на вторую половину года были запланированы важные дела: отпуск с семьей, подготовка сына к 1-му классу, и работа-работа-работа - чтобы расплатиться с долгами за нашу новую квартиру. Но я попала в больницу. Я стараюсь не впадать в уныние и строю новые планы! Я очень жду своего выздоровления. Чтобы близкие перестали изводить себя грустными мыслями и вздохнули с облегчением. Мне так хочется вернуться к нормальной жизни! Быть рядом со своей семьей: участвовать в жизни сына, помогать ему в его многочисленных занятиях, вкусно кормить родных, радовать здоровым внешним видом мужа, весело и активно проводить время, закончить сильно затянувшийся ремонт, сделать квартиру уютным гнездышком! – пишет Елена в своем обращении на сайте благотворительного фонда «Хорошие люди».

Самый быстрый способ помочь Елене – отправить на короткий номер 7522 смс с текстом «вологда елена 200», где 200 - сумма перевода, которая снимется с вашего номера телефона. Реквизиты для перечисления средств на банковский счет – на сайте фонда «Хорошие люди».

 

Тэги: хорошие люди, помощь
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