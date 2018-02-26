Полиция изъяла листовки, призывающие стать наблюдателями на выборах, которые везли в Вологодскую область

26.02.2018 [Политика]

Полиция изъяла листовки с призывом регистрироваться наблюдателями на выборах, предназначенные для вологодского штаба Навального.

Машину, на которой листовки везли из Ярославля, остановили на дороге.

-  Мы заказывали листовки в Ярославле, через череповецкий штаб забастовки избирателей, хотели доставить «Бла-бла-каром». По пути на трассе машину остановила полиция, листовки изъяли, - рассказал Newsvo координатор штаба Евгений Доможиров.

По его словам, листовки призывали проявить свою гражданскую позицию и зарегистрироваться наблюдателем на выборы 18 марта, что является абсолютно законной процедурой. Наблюдатели контролируют законность процедуры голосования, а также последующей процедуры подсчета голосов избирателей. Они следят за вбросами бюллетеней в урны, борются с «каруселями» (многократное голосования одних и тех же граждан на разных участках), пресекают переписывание итоговых протоколов и всевозможные фальсификации. Общественным координаторам разрешено использовать средства фото и видео фиксации на избирательных участках. В случае обнаружения нарушений, согласно инструкции, они должны привлечь внимание председателя комиссии и дежурящего на участке сотрудника полиции.

Как сообщает сегодня ТАСС, Общественная палата РФ получила более 100 тыс. заявлений от желающих осуществлять наблюдение за выборами президента РФ.

Наблюдателем может быть гражданин РФ в возрасте 18 лет и старше, кроме признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. Наблюдатель не может быть членом избиркома, депутатом, занимать высшие выборные должности или находиться в непосредственном подчинении таких должностных лиц, быть судьей или прокурором.

Как стать наблюдателем от движения в защиту прав избирателей "Голос"

Напомним, ранее из офиса СДЕКа в Вологде также были изъяты листовки штаба Навального, призывающие бойкотировать выборы. Полиция усмотрела в них клевету на высших должностных лиц государства и призывы к грубому нарушению общественного порядка.

- Сегодня как раз забрал еще одну посылку из СДЕКа, иду обратно и в дверях практически столкнулся с полицией. Думаю, они шли ее изъять, но не успели. А еще недавно получал посылку из Китая, рюкзак заказывал, так она тоже попала ко мне уже вскрытая (ред. - см. фото). Видимо, не нашли того, чего хотели, - говорит Евгений Доможиров.

Тэги: выборы, Навальный, Доможиров
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