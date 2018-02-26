В правительстве Вологодской области сократят должность начальника департамента внутренней политики

26.02.2018 [Общество]

В правительстве Вологодской области в 2018 году сократят 38 чиновников. Это сотрудники департамента внутренней политики, социальной защиты населения, департамента управления делами, департамента природных ресурсов и окружающей среды, сообщает пресс-служба губернатора.

«С 2012 года мы приступили к оптимизации численности органов государственной исполнительной власти, потому что по количеству чиновников область находилась на одном из последних мест в стране по данным Росстата. С тех пор нами была проведена большая работа», - заявил на сегодняшнем оперативном совещании глава региона Олег Кувшинников.

По словам главы региона, в ближайшее время изменения произойдут в департаменте внутренней политики. Так, с 28 февраля будет сокращена должность начальника департамента, а его функции переданы одному из заместителей губернатора. Напомним, этот пост занимал Владимир Зорин, чем он займется после сокращения должности, не сообщается.

Кроме того, в структуре департамента сократится количество подразделений с 4 до 3: управление по общественным проектам будет объединено с управлением молодежной политики и создано управление по работе с общественными проектами и молодежью. Таким образом, штатная численность сотрудников департамента уменьшится на 7% (или на 3 штатные единицы - с 42 до 39).

В 2018 году в правительстве Вологодской области планируется к сокращению еще ряд штатных единиц, в том числе: 14 штатных единиц департамента социальной защиты населения, 13 штатных единиц департамента управления делами правительства области, 8 штатных единиц департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области.

 «Общий эффект от реализации мероприятий по повышению организационной эффективности составит почти 24 млн. рублей в год», - отметил Олег Кувшинников.

Тэги: сокращения, чиновники, правительство, бюджет. чиновники
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