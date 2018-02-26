Работники «Зонального центра ДОСААФ города Вологды» больше года не получают зарплату

Наталья Рюмина

Работники «Зонального центра ДОСААФ города Вологды» уже больше года остаются без зарплат. Люди даже не могут найти ответственных за эти долги, несмотря на то, что ДОСААФ является общественно-государственной организацией. Наказание за невыплату зарплат до сих пор никто не понес.

В услугах не нуждаются

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Зональный центр допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания в Вологодской области общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России г. Вологды» (сокращенно - ПО АНО «Зональный центр ДОСААФ России г. Вологды») была зарегистрирована 13 октября 2015 года. Вологжанка Нина Пантелеева устроилась туда на работу 1 апреля 2016 года начальником отдела единой бухгалтерии. Проблемы с зарплатой в зональном центре начались почти сразу.

«Поначалу деньги выплачивали частями, а потом и вовсе перестали платить», - рассказывает Нина Борисовна.

На тот момент директором зонального центра числился Евгений Черняев. 20 октября 2016 года, по словам сотрудников, он ушел со своего поста. Между тем, согласно данным ЕГРЮЛ на 25 февраля 2018 года, Евгений Черняев до сих пор является начальником зонального центра ДОСААФ в Вологде, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Работники зонального центра остались без зарплат. По словам Нины Пантелеевой, в конце 2016-го и начале 2017 года в офисе зонального центра появлялся Дмитрий Зырин – и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ России Вологодской области.

В конце октября 2016 года он, по словам сотрудников зонального центра, подписал расходный ордер на выдачу им по одной тысяче рублей, а в апреле 2017 года сказал, что в их услугах больше не нуждается. Когда работники потребовали зарплату, Зырин ответил, что к зональному центру региональное отделение не имеет никакого отношения, это разные юридические лица, а деньги на зарплаты они должны были зарабатывать себе сами.

Между тем, согласно данным ЕГРЮЛ, региональное отделение ДОСААФ России Вологодской области является учредителем зонального центра ДОСААФ в Вологде. Еще один учредитель городской организации ДОСААФ - сама общероссийская общественно-государственная организация ДОСААФ.

Отметим, что согласно данным из открытых источников, Евгений Черняев когда-то имел прямое отношение к региональному отделению ДОСААФ - являлся руководителем отделения. Это подтверждают и сотрудники зонального центра. По их словам, Черняев работал и в региональном отделении, и в зональном центре, в последнем якобы был устроен на полставки.

За 2016 год зональный центр ДОСААФ России г. Вологды задолжал Нине Пантелеевой более 200 тысяч рублей. Чтобы получить свои деньги, ей пришлось обратиться в суд.

9 июня 2017 года Мировой судья Вологодской области по судебному участку №5 постановил с ПО АНО «Зональный центр ДОСААФ России» взыскать задолженность по заработной плате с апреля 2016 года по декабрь 2016 года в пользу Нины Пантелеевой в размере 231 412 рублей 85 копеек.

Похожая ситуация с зарплатой возникла и у других сотрудников центра. Одна женщина отступилась в своей борьбе за деньги из-за болезни. Анастасия Честных, так же как и Нина Борисовна, борется за свои кровные. Ей зональный центр задолжал за несколько месяцев 2016 года 290 085 тысяч рублей 91 копейку.

19 июня 2017 года судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении зонального центра ДОСААФ Росссии г. Вологды. Сейчас таких производств по невыплате заработной платы в зональном центре уже шесть, общая сумма задолженности - более 700 тысяч рублей.

Эти исполнительные дела пока не закрыты. Кроме этого, на зональном центре «висят» исполнительные производства, которые касаются взыскания налогов и сборов. Непогашенная задолженность ПО АНО "Зональный Центр ДОСААФ России" города Вологды по семи исполнительным производствам, многие из которых касаются зарплат, составляет 1 034 518,45 рублей.

Согласно данным за 2016 год, убыток регионального отделения ДОСААФ России Вологодской области составил 6,9 млн рублей.

Мальцева, 39 - здесь работает ДОСААФ в Вологде. Фото vologda.4geo.ru

"Разберемся"

Трудовые книжки работников зонального центра ДОСААФ все еще лежат в офисе. Забирать их вологжанки боятся - думают, что тогда вообще останутся без денег, ведь даже прокуратура не смогла повлиять на решение этого вопроса. Военная прокуратура Вологодского гарнизона провела проверку центра еще в мае 2017 года. Она нашла нарушения Трудового кодекса и внесла в адрес председателя Центрального совета ДОСААФ России представление об устранении нарушений закона. Однако дело с мертвой точки так и не сдвинулось.

В региональном отделении ДОСААФ в телефонном разговоре с корреспондентом Newsvo сказали, что не несут ответственности за зональный центр в Вологде, сказав, что они им не руководят, сотрудники сами должны решать свои финансовые вопросы, и посоветовали обратиться в центральный аппарат организации в Москву.

В разговоре с Newsvo начальник пресс-службы ДОСААФ России Игорь Филимонов пообещал, что центральный совет проведет оперативное разбирательство по этому вопросу, выявит причины невыплаты зарплат и займется решением проблемы.

Справка

ДОСААФ России был преобразован из оборонного общества согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009 г . № 973 "Об Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России". Его подписал Владимир Путин, тогда занимавший должность премьер-министра России.

9-й съезд РОСТО (ДОСААФ) – 1-й съезд ДОСААФ России, состоявшийся 17 декабря 2009 года, утвердил новый организационно-правовой статус и определил стратегические перспективы дальнейшего развития ДОСААФ. ДОСААФ стало общественно-государственной организацией, на базе которой планировалось создать качественно новую систему допризывной подготовки молодежи, включающей в себя военно-патриотическое воспитание, развитие массовых военно-прикладных, авиационных и технических видов спорта, подготовку по военно-учетным специальностям.

В пункте 2 постановления №973, в частности, сказано, что ДОСААФ России выполняет государственные задачи, такие, к примеру, как патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан.

4 пункт постановления гласит, что Министерству обороны Российской Федерации, Министерству спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Министерству образования и науки Российской Федерации, другим федеральным органам исполнительной власти совместно с Министерством финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год предусматривать бюджетные ассигнования для предоставления ДОСААФ России субсидий на исполнение предусмотренных пунктом 2 настоящего Постановления задач.

Также высшим представительным и исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления было рекомендовано разработать совместно с ДОСААФ России региональные программы подготовки молодежи к военной службе, предусмотрев финансирование указанных программ за счет средств соответствующих бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований; оказывать содействие и поддержку ДОСААФ России в реализации возложенных на эту организацию государственных задач.