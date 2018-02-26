В Вологде в 2018 году планируют капитально отремонтировать 23 многоквартирных дома

136,5 млн рублей потратят в Вологде на капитальный ремонт домов в 2018 году. Всего планируется отремонтировать 23 дома

- В четырех из них будут заменены лифты, в пяти домах пройдет капитальных ремонт крыш, в трех – капремонт фасада, в шести – комплексный ремонт, в пяти капремонт пройдет по отдельным видам работ, - рассказал журналистам мэр Вологды Сергей Воропанов.

Кроме того, предполагается, что на проценты, полученные от вклада фонда капремонтов в банке, это около 38 млн рублей, также удастся провести работы в двух домах дополнительно.