В Вологде в 2018 году планируют капитально отремонтировать 23 многоквартирных дома
136,5 млн рублей потратят в Вологде на капитальный ремонт домов в 2018 году. Всего планируется отремонтировать 23 дома
- В четырех из них будут заменены лифты, в пяти домах пройдет капитальных ремонт крыш, в трех – капремонт фасада, в шести – комплексный ремонт, в пяти капремонт пройдет по отдельным видам работ, - рассказал журналистам мэр Вологды Сергей Воропанов.
Кроме того, предполагается, что на проценты, полученные от вклада фонда капремонтов в банке, это около 38 млн рублей, также удастся провести работы в двух домах дополнительно.
- Вообще на 2018 год планировался ремонт 91 дома на общую сумму 945 млн рублей. Я вам цифры назвал, исходя из собираемости. То есть мы уже понимаем, что рано или поздно нам придется вернуться к вопросу повышения платы за капремонт. У нас сейчас взнос 6.60 рублей за квадратный метр, это меньше, чем рекомендовано Минстроем – там от 7 рублей, - отметил Сергей Воропанов.