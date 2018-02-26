В Вологде в 2018 году планируют капитально отремонтировать 23 многоквартирных дома

26.02.2018 [Общество]

136,5 млн рублей потратят в Вологде на капитальный ремонт домов в 2018 году. Всего планируется отремонтировать 23 дома

- В четырех из них будут заменены лифты, в пяти домах пройдет капитальных ремонт крыш, в трех – капремонт фасада, в шести – комплексный ремонт, в пяти капремонт пройдет по отдельным видам работ, - рассказал журналистам мэр Вологды Сергей Воропанов.

Кроме того, предполагается, что на проценты, полученные от вклада фонда капремонтов в банке, это около 38 млн рублей, также удастся провести работы в двух домах дополнительно.

- Вообще на 2018 год планировался ремонт 91 дома на общую сумму 945 млн рублей. Я вам цифры назвал, исходя из собираемости. То есть мы уже понимаем, что рано или поздно нам придется вернуться к вопросу повышения платы за капремонт. У нас сейчас взнос 6.60 рублей за квадратный метр, это меньше, чем рекомендовано Минстроем – там от 7 рублей, - отметил Сергей Воропанов.

Тэги: капремонты
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