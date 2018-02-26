В Череповце на очистных сооружениях «Водоканала» погиб слесарь

В Череповце слесарь-ремонтник погиб на работе. Извещение о несчастном случае, происшедшем в МУП «Водоканал» города Череповца, поступило в Государственную инспекцию труда в Вологодской области 22 февраля.

- Несчастный случай со смертельным исходом произошел 21 февраля 2018 года на территории комплекса водоочистных сооружений в помещении насосной станции со слесарем-ремонтником. По предварительным данным, смерть работника наступила в результате механической асфиксии,- сообщается на сайте Госинспекции труда по Вологодской области.

По данному факту проводится совместное расследование инспекции труда и работодателя.