В Череповце на очистных сооружениях «Водоканала» погиб слесарь

26.02.2018 [Происшествия]

В Череповце слесарь-ремонтник погиб на работе. Извещение о несчастном случае, происшедшем в МУП «Водоканал» города Череповца, поступило в Государственную инспекцию труда в Вологодской области 22 февраля.

- Несчастный случай со смертельным исходом произошел 21 февраля 2018 года на территории комплекса водоочистных сооружений в помещении насосной станции со слесарем-ремонтником. По предварительным данным, смерть работника наступила в результате механической асфиксии,- сообщается на сайте Госинспекции труда по Вологодской области.

По данному факту проводится совместное расследование инспекции труда и работодателя.

Тэги: несчастный случай, водоканал
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