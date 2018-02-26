Пропавшую жительницу Вологодского района нашли мертвой на реке

В Вологодском районе нашли погибшими двух жителей.

23 февраля в деревне Маурино около 16 часов было обнаружено тело 67-летнего мужчины с признаками переохлаждения. По данным следствия, мужчина проживал в самодельном сарае. Его тело обнаружил сосед, который пришел его навестить. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области, при осмотре места происшествия обнаружены признаки, свидетельствующие о злоупотреблении хозяином постройки спиртным.

В тот же день в деревне Коробово около 23 часов ушла из дома и не вернулась 67-летняя женщина. В результате организованных поисков утром 24 февраля на реке у деревни обнаружили тело пропавшей. При осмотре тела погибшей признаков насильственной смерти не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза. По имеющимся данным, женщина и ранее уходила из дома, теряя ориентацию.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства гибели мужчины и женщины, ведется работа со свидетелями произошедшего, проводятся судебные экспертизы.