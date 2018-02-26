В Великом Устюге из-за лопнувшей потолочной балки из здания бассейна эвакуировали посетителей

24 февраля в Великом Устюге из бассейна на улице Кузнецова пришлось эвакуировать посетителей: под потолком лопнула балка.

- Звук был такой силы, что люди его услышали даже под водой. Как выяснилось позже - лопнула балка под крышей. Всех посетителей бассейна спешно эвакуировали. Трагедии, к счастью, не произошло, никто из устюжан, находившихся в тот момент в бассейне не пострадал, - сообщает устюженская группа «Народный вестник».

В соцсетях люди начали высказывать предположения, что балка лопнула из-за того, что никто не убирал снег с крыши бассейна. Однако в своем официальном сообщении администрация детско-юношеской школы по плаванию этот факт отрицает.

- 24 февраля в здании бассейна лопнул узел соединения элементов металлической фермы. Железобетонное покрытие видимых повреждений, трещин не имеет. Говорить о том, что причина повреждений узла в количестве снега на крыше не обосновано, расчистка проводилась регулярно. В ближайшее время специалисты проектной организации «Вологдагражданпроект» подготовят экспертное заключение о причинах случившегося, после получения которого в кратчайшие сроки будут проведены ремонтно – восстановительные работы, - говорится в сообщении ДЮСШ.

В данный момент бассейн закрыт. Решается вопрос о тренировках спортсменов сборной ДЮСШ в других учреждениях, в том числе и бассейне Коряжмы.

Отметим, здание бассейна было открыто в 2008 году. Его строительство началось еще 11 ноября 1999 года, но из-за сильных морозов, перебоях в поставках и финансировании работы были приостановлены. Стройка возобновилась только через три года, при этом было произведено перепроектирование объекта, и от прежнего проекта осталось лишь здание бассейна с 25-метровой ванной. Строительство вела подрядная строительная организация «Учпрофстрой» (директор Демидов М.В) и, по поручению губернатора Вячеслава Позгалева, объект должен был быть сдан к 1 января 2008 года. В итоге с января по май 2008 года проводились пусконаладочные работы, 15 мая 2008 года бассейн был открыт.