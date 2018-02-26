В Великом Устюге из-за лопнувшей потолочной балки из здания бассейна эвакуировали посетителей

26.02.2018 [Происшествия]

24 февраля в Великом Устюге из бассейна на улице Кузнецова пришлось эвакуировать посетителей: под потолком лопнула балка.

- Звук был такой силы, что люди его услышали даже под водой. Как выяснилось позже - лопнула балка под крышей. Всех посетителей бассейна спешно эвакуировали. Трагедии, к счастью, не произошло, никто из устюжан, находившихся в тот момент в бассейне не пострадал, - сообщает устюженская группа «Народный вестник».

В соцсетях люди начали высказывать предположения, что балка лопнула из-за того, что никто не убирал снег с крыши бассейна. Однако в своем официальном сообщении администрация детско-юношеской школы по плаванию этот факт отрицает.

- 24 февраля в здании бассейна лопнул узел соединения элементов металлической фермы. Железобетонное покрытие видимых повреждений, трещин не имеет. Говорить о том, что причина повреждений узла в количестве снега на крыше не обосновано, расчистка проводилась регулярно. В ближайшее время специалисты проектной организации «Вологдагражданпроект» подготовят экспертное заключение о причинах случившегося, после получения которого в кратчайшие сроки будут проведены ремонтно – восстановительные работы, - говорится в сообщении ДЮСШ.

В данный момент бассейн закрыт. Решается вопрос о тренировках спортсменов сборной ДЮСШ в других учреждениях, в том числе и бассейне Коряжмы.

Отметим, здание бассейна было открыто в 2008 году. Его строительство началось еще 11 ноября 1999 года, но из-за сильных морозов, перебоях в поставках и финансировании работы были приостановлены. Стройка возобновилась только через три года, при этом было произведено перепроектирование объекта, и от прежнего проекта осталось лишь здание бассейна с 25-метровой ванной. Строительство вела подрядная строительная организация «Учпрофстрой» (директор Демидов М.В) и, по поручению губернатора Вячеслава Позгалева, объект должен был быть сдан к 1 января 2008 года. В итоге с января по май 2008 года проводились пусконаладочные работы, 15 мая 2008 года бассейн был открыт.

Тэги: бассейн, Строительство
Фото: МБУ ДО "ДЮСШ г. Великий Устюг"
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде к визиту полпреда президента закрыли баннером фасад горевшего памятника архитектуры
Заключенные колонии в Паприхе рассказали, как они заразились ВИЧ
Водитель вологодского микроавтобуса, попавшего в ДТП в Тихвине, за год 64 раза был оштрафован за превышение скорости
В Вологде по рапорту ФСБ из офиса СДЕКа изъяли посылку с листовками, призывающими бойкотировать выборы
На месте расселенных домов на улице Герцена в Вологде построят две многоэтажки
Любовь с особой жестокостью. Светлана
В Вологдаэнергосбыте рассказали, как передать показания электросчётчика в выходные дни
Директором новой школы на Северной в Вологде стала Елена Калистратова
Вологжанка продала квартиру, чтобы рассчитаться с долгами сына-предпринимателя
В Вологодском районе сгорел 100-летний дом, который семья реставрировала своими силами
26.02.2018 [Происшествия]

В поселке Смердовский Чагодощенского района сгорел дотла шестиквартирный жилой дом

425
0
22.02.2018 [Экономика]

Муниципальный долг Вологды за год вырос на 138 млн рублей

2660
2
22.02.2018 [Общество]

На месте расселенных домов на улице Герцена в Вологде построят две многоэтажки

4388
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пропавшую жительницу Вологодского района нашли мертвой на реке
В Великом Устюге из-за лопнувшей потолочной балки из здания бассейна эвакуировали посетителей
Череповецкая «Северянка» одержала две победы над командой «Индезит» из Липецка
В поселке Смердовский Чагодощенского района сгорел дотла шестиквартирный жилой дом
Вологжанка за рулем «Сузуки» устроила ДТП с двумя пострадавшими
В Устье осудили двух мужчин, которые похитили своего знакомого, затолкав его в багажник «Волги»
В Чагодощенском районе во время пожара погиб пенсионер
 
21.02.2018 [Общество]

"Где еще можно увидеть такие вещи?" Участники автоэкспедиции "От Балтики до Арктики" остались в восторге от Вологды

2569
0
26.02.2018 [БлогоVO]

Мороз - художник

40
0
24.02.2018 [Обзор Прессы]

«Если бабушка покупает только курицу по акции, она нас тащит на дно»

4896
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика