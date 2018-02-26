Череповецкая «Северянка» одержала две победы над командой «Индезит» из Липецка

26.02.2018 [Спорт]

Волейболистки череповецкой «Северянки» одержали две победы над командой «Индезит» из Липецка в очередном туре Высшей лиги А.

Липецкий «Индезит» сейчас занимает пятую строчку турнирной таблицы Высшей лиги А. Первые матч завершился тай-брейком, команды по очереди выигрывали партии, в пятой решающей партии сильнее были череповчанки. Матч завершился со счетом 3:2.

Вторая игра, которая прошла накануне, началась так же, как и первая. Хозяйки паркета, игроки «Индезита», выиграли первую партию 27:25. Но три следующих пертии остались за волейболистками из Череповца: 23:25, 14:25 и 20:25. Итог матча 3:1 в пользу «Северянки».

После 30 сыгранных матчей «Северянка» занимает первое место, имея 26 побед и 4 поражения. Следующий матч пройдёт 3-4 марта, череповчанки на своем паркете примут «Воронеж».

Тэги: волейбол
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