В поселке Смердовский Чагодощенского района сгорел дотла шестиквартирный жилой дом

26.02.2018 [Происшествия]
В поселке Смердовский Чагодощенского района сгорел дотла шестиквартирный жилой дом

В Чагодощенском районе 24 февраля дотла сгорел шестиквартирный жилой дом в поселке Смердомский.

По данным регионального управления МЧС, сигнал о возгорании в одноэтажном деревянном доме на Лесной, 2 поступил в ЕДДС в 20.30. Пожарные прибыли на место через 18 минут, однако спасти постройку из-за позднего обнаружения не удалось - в результате пожара она полностью уничтожена огнем.

Как сообщает районная газета «Искра», без крова остались пять семей, всего 14 человек, из них восемь взрослых и шесть детей. Сейчас они размещены у родственников, решается вопрос о выделении муниципального жилья.

Руководство ООО "Северная стеклотарная компания", производство которой расположено в Смердомском, заявило, что выделит каждой пострадавшей при пожаре семье по 30 тысяч рублей.

Причиной пожара, по предварительным данным, могла стать неисправность печного отопления.

Тэги: пожар
Фото газеты "Искра".
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