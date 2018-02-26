Вологжанка за рулем «Сузуки» устроила ДТП с двумя пострадавшими

Три иномарки столкнулись в субботу, 24 февраля, возле дома № 44 на улице Ленинградской в Вологде. В результате аварии травмы получили два человека.

По данным городского отделения ГИБДД, 36-летняя женщина за рулем «Сузуки», двигаясь со стороны улицы Кирова в сторону улицы Октябрьской, не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в «Фольксваген». От удара «Фольксваген» отбросило на впереди стоящую «Шкоду Октавиа».

В результате ДТП травмы получили 21-летняя девушка-водитель «Фольксвагена» и ее 15-летняя пассажирка. У обоих медики диагностировали ушибы шейного отдела позвоночника, лечатся амбулаторно.