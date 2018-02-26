В Устье осудили двух мужчин, которые похитили своего знакомого, затолкав его в багажник «Волги»

В Усть-Кубинском районе вынесли приговор двум местным жителям, которые в октябре 2017 года, поссорившись со своим знакомым, приехали к нему домой в Сокол, избили, а затем затолкали мужчину в багажник машины и увезли.

Следствием и судом установлено, что 19 октября 32-летний житель села Устье и его 29-летний односельчанин распивали спиртное. Вечером во время телефонного разговора они поссорились со своим 33-летним знакомым из Сокола и решили выяснить с ним отношения.

- Реализуя свой преступный умысел, обвиняемые из села Устье приехали к потерпевшему домой. Зайдя в квартиру, нанесли множественные удары руками и ногами по различным его частям тела, в том числе голове, высказывали угрозы убийством. После этого, схватив потерпевшего за руки и ноги, против его воли, вытащили на улицу, поместили в багажник автомобиля и увезли из Сокола в Усть-Кубинский район, - сообщает областная прокуратура.

Сообщение о произошедшем поступило в правоохранительные органы, и в итоге полицейские остановили машину похитителей на въезде в Устье и освободили мужчину. Было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

Суд назначил одному из похитителей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, второму – в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.