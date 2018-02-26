В Чагодощенском районе во время пожара погиб пенсионер

В Чагодощенском районе проводится доследственная проверка по факту гибели на пожаре пенсионера. Трагедия произошла рано утром 23 февраля в квартире двухэтажного жилого дома в поселке Борисово.

Сосед по дому обнаружил задымление и вызвал специалистов. Запертую изнутри дверь квартиры, в которой начался пожар, мужчина открыть не смог, ее вскрыли сотрудники МЧС. Тело погибшего 61-летнего хозяина квартиры обнаружено в кровати, рядом с которой, по предварительным данным, расположен очаг возгорания.

- По имеющимся данным, мужчина проживал в квартире один, злоупотреблял спиртным и несколько лет назад стал жертвой собственной неосторожности, уснув с непотушенной сигаретой и устроив пожар. В связи с этим мужчина находился на учете у специалистов государственного пожарного надзора, проводивших с ним профилактическую работу. Последняя профилактическая беседа состоялась, как пояснили специалисты, буквально накануне трагедии, 9 февраля 2018 года, - сообщает региональное управление следственного комитета.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Специалисты осмотрели место происшествия, собирают необходимые для назначения экспертных исследований данные, устанавливаются причины произошедшего возгорания.