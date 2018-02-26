В Чагодощенском районе во время пожара погиб пенсионер

26.02.2018 [Общество]

В Чагодощенском районе проводится доследственная проверка по факту гибели на пожаре пенсионера. Трагедия произошла рано утром 23 февраля в  квартире двухэтажного жилого дома в поселке Борисово.

Сосед по дому обнаружил задымление и вызвал специалистов.  Запертую изнутри дверь квартиры, в которой начался пожар, мужчина открыть не смог, ее вскрыли сотрудники МЧС.  Тело погибшего 61-летнего хозяина квартиры обнаружено в кровати, рядом с которой, по предварительным данным, расположен очаг возгорания.

- По имеющимся данным, мужчина проживал в квартире один, злоупотреблял спиртным и несколько лет назад стал жертвой собственной неосторожности, уснув с непотушенной сигаретой и устроив пожар. В связи с этим мужчина находился на учете у специалистов государственного пожарного надзора, проводивших с ним профилактическую работу. Последняя профилактическая беседа состоялась, как пояснили специалисты, буквально накануне трагедии, 9 февраля 2018 года, - сообщает региональное управление следственного комитета.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Специалисты осмотрели место происшествия, собирают необходимые для назначения экспертных исследований данные, устанавливаются причины произошедшего возгорания. 

Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде к визиту полпреда президента закрыли баннером фасад горевшего памятника архитектуры
Заключенные колонии в Паприхе рассказали, как они заразились ВИЧ
Водитель вологодского микроавтобуса, попавшего в ДТП в Тихвине, за год 64 раза был оштрафован за превышение скорости
В Вологде по рапорту ФСБ из офиса СДЕКа изъяли посылку с листовками, призывающими бойкотировать выборы
На месте расселенных домов на улице Герцена в Вологде построят две многоэтажки
Любовь с особой жестокостью. Светлана
В Вологдаэнергосбыте рассказали, как передать показания электросчётчика в выходные дни
Директором новой школы на Северной в Вологде стала Елена Калистратова
Вологжанка продала квартиру, чтобы рассчитаться с долгами сына-предпринимателя
В Вологодском районе сгорел 100-летний дом, который семья реставрировала своими силами
23.02.2018 [Народный репортер]

Бесплатных лекарств в Белозерской ЦРБ по-прежнему нет

576
1
21.02.2018 [Общество]

Администрация Белозерского района передумала покупать "Митсубиси" за 2,1 млн рублей

2360
4
21.02.2018 [Общество]

В Белозерске школу №2 приняли к новому учебному году, несмотря на нарушения

1268
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пропавшую жительницу Вологодского района нашли мертвой на реке
В Великом Устюге из-за лопнувшей потолочной балки из здания бассейна эвакуировали посетителей
Череповецкая «Северянка» одержала две победы над командой «Индезит» из Липецка
В поселке Смердовский Чагодощенского района сгорел дотла шестиквартирный жилой дом
Вологжанка за рулем «Сузуки» устроила ДТП с двумя пострадавшими
В Устье осудили двух мужчин, которые похитили своего знакомого, затолкав его в багажник «Волги»
В Чагодощенском районе во время пожара погиб пенсионер
 
21.02.2018 [Общество]

"Где еще можно увидеть такие вещи?" Участники автоэкспедиции "От Балтики до Арктики" остались в восторге от Вологды

2569
0
26.02.2018 [БлогоVO]

Мороз - художник

40
0
24.02.2018 [Обзор Прессы]

«Если бабушка покупает только курицу по акции, она нас тащит на дно»

4899
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика