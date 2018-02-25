Сборная России по хоккею впервые за 26 лет завоевала золото на Олимпиаде

25.02.2018 [Спорт]

Сборная России по хоккею завоевала золотую медаль на Олимпийских играх, обыграв сборную Германии. Основное время матча закончилось вничью 3:3, а в овертайме победную шайбу забросил Кирилл Капризов, сообщает РБК.

В составе сборной Олимпийских атлетов из России, как называлась наша команда, выступали два воспитанника череповецкого хоккея - Вадим Шипачев и Богдан Киселевич.

Вадим Шипачев родился в Череповце и начал свою профессиональную карьеру в "Северстали". В настоящее время является игроком петербурского «СКА», выступающего в КХЛ.

Богдан Киселевич родился в Москве, начал свою профессиональную карьеру в 2007 году в клубе российской высшей лиги ЦСК ВВС Самара. Сезон 2008/09 провёл в ХК «Липецк», а также в фарм-клубе череповецкой «Северстали». В составе "Северстали" он провел пять сезонов. В 2014 году перешёл в столичный ЦСКА.

На Олимпиаде сборная хоккеистов из России одержала пять побед в шести матчах. Богдан Киселевич провёл на турнире шесть матчей и отдал две голевые передачи. Вадим Шипачев провёл на льду только одну игру - матч, который завершился со счетом 2:3 в пользу Словакии.

Серебро Олимпиады досталось сборной Германии, а в матче за третье место сборная Канады накануне обыграла Чехию 6:4.

Тэги: олимпийские игры, хоккей
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде к визиту полпреда президента закрыли баннером фасад горевшего памятника архитектуры
Заключенные колонии в Паприхе рассказали, как они заразились ВИЧ
Водитель вологодского микроавтобуса, попавшего в ДТП в Тихвине, за год 64 раза был оштрафован за превышение скорости
В Вологде по рапорту ФСБ из офиса СДЕКа изъяли посылку с листовками, призывающими бойкотировать выборы
Любовь с особой жестокостью. Светлана
В Вологдаэнергосбыте рассказали, как передать показания электросчётчика в выходные дни
Директором новой школы на Северной в Вологде стала Елена Калистратова
На месте расселенных домов на улице Герцена в Вологде построят две многоэтажки
Вологжанка продала квартиру, чтобы рассчитаться с долгами сына-предпринимателя
В Вологодском районе сгорел 100-летний дом, который семья реставрировала своими силами
21.02.2018 [Политика]

Членов комиссии по госзакупкам в Вологде назначит общественный совет

1863
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сборная России по хоккею впервые за 26 лет завоевала золото на Олимпиаде
Вологжанин Илья Марсов стал двукратным Чемпионом Европы по стрельбе из пневматического оружия
Вологжанин стал бронзовым призёром Первенства России по боксу
На месте расселенных домов на улице Герцена в Вологде построят две многоэтажки
Роспотребнадзор закрыл баню в подвале многоквартирного жилого дома в Великом Устюге
В России изменились правила проведения техосмотра автомобилей
В Великом Устюге набирают добровольцев для чернения льда на Сухоне
 
21.02.2018 [Общество]

"Где еще можно увидеть такие вещи?" Участники автоэкспедиции "От Балтики до Арктики" остались в восторге от Вологды

2398
0
23.02.2018 [БлогоVO]

Очередь на перекур

1177
0
24.02.2018 [Обзор Прессы]

«Если бабушка покупает только курицу по акции, она нас тащит на дно»

3087
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика