Сборная России по хоккею впервые за 26 лет завоевала золото на Олимпиаде

Сборная России по хоккею завоевала золотую медаль на Олимпийских играх, обыграв сборную Германии. Основное время матча закончилось вничью 3:3, а в овертайме победную шайбу забросил Кирилл Капризов, сообщает РБК.

В составе сборной Олимпийских атлетов из России, как называлась наша команда, выступали два воспитанника череповецкого хоккея - Вадим Шипачев и Богдан Киселевич.

Вадим Шипачев родился в Череповце и начал свою профессиональную карьеру в "Северстали". В настоящее время является игроком петербурского «СКА», выступающего в КХЛ.

Богдан Киселевич родился в Москве, начал свою профессиональную карьеру в 2007 году в клубе российской высшей лиги ЦСК ВВС Самара. Сезон 2008/09 провёл в ХК «Липецк», а также в фарм-клубе череповецкой «Северстали». В составе "Северстали" он провел пять сезонов. В 2014 году перешёл в столичный ЦСКА.

На Олимпиаде сборная хоккеистов из России одержала пять побед в шести матчах. Богдан Киселевич провёл на турнире шесть матчей и отдал две голевые передачи. Вадим Шипачев провёл на льду только одну игру - матч, который завершился со счетом 2:3 в пользу Словакии.

Серебро Олимпиады досталось сборной Германии, а в матче за третье место сборная Канады накануне обыграла Чехию 6:4.