Вологжанин Илья Марсов стал двукратным Чемпионом Европы по стрельбе из пневматического оружия

24.02.2018 [Спорт]

Вологжанин Илья Марсов стал победителем Чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия среди юниоров, который проходит в венгерском городе Дьёрн с 16 по 26 февраля.

Илья завоевал золото в олимпийской дисциплине «пневматическая стрельба. дистанция 10 м» в личных соревнованиях, набрав в финале 249.2 очка. Кроме того, вологжанин стал обладателем золотой медали в командных соревнованиях вместе с Денисом Гончаренко из Белгородской области и Григорием Шумаковы из Москвы.

Ещё одну медаль, серебряную, Илья Марсов завовевал в олимпийской дисциплине «Пневматическая винтовка. 10 м. Смешанные пары» в паре с Дарьей Болдиновой из Московской области. В финале дуэт Болдинова-Марсов уступили 4,1 очка ещё одно паре из России, Татьяне Харьковой и Григорию Шумакову, третьими стали норвежцы.
 

Тэги: спортивная стрельба
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