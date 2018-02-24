Вологжанин Илья Марсов стал двукратным Чемпионом Европы по стрельбе из пневматического оружия

Вологжанин Илья Марсов стал победителем Чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия среди юниоров, который проходит в венгерском городе Дьёрн с 16 по 26 февраля.



Илья завоевал золото в олимпийской дисциплине «пневматическая стрельба. дистанция 10 м» в личных соревнованиях, набрав в финале 249.2 очка. Кроме того, вологжанин стал обладателем золотой медали в командных соревнованиях вместе с Денисом Гончаренко из Белгородской области и Григорием Шумаковы из Москвы.



Ещё одну медаль, серебряную, Илья Марсов завовевал в олимпийской дисциплине «Пневматическая винтовка. 10 м. Смешанные пары» в паре с Дарьей Болдиновой из Московской области. В финале дуэт Болдинова-Марсов уступили 4,1 очка ещё одно паре из России, Татьяне Харьковой и Григорию Шумакову, третьими стали норвежцы.

