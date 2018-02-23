Вологжанин стал бронзовым призёром Первенства России по боксу

23.02.2018 [Спорт]
Вологжанин стал бронзовым призёром Первенства России по боксу

С 10 по 17 февраля в Сыктывкаре прошло Первенство России по боксу. Воспитанник вологодской боксерской школы "Тайфун" Тадевос Чарчан стал бронзовым призёром в составе сборной Северо-Западного федерального округа. В четырех проведенных боях Тадевос показал хороший результат, одержал ряд побед, в том числе и над мастером спорта России, и уступил только в полуфинале.

Добавим, что в Апатитах в эти дни проходит Первенство СЗФО. В первый день соревнований вологжане одержали четыре победы в возрастной категории 13-14 и 15-16 лет. Победителями стали Максим Петухов (40 кг), Егор Кочеров (57 кг.), Глеб Клубов (63 кг) и Святослав Жугильский (70 кг).
 

Тэги: бокс
Фото: спорт-центр35.рф
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