На месте расселенных домов на улице Герцена в Вологде построят две многоэтажки

22.02.2018 [Общество]

В Вологде на месте снесенных аварийных домов на улице Герцена построят две многоэтажки. Застройщик уже определен, сообщает пресс-служба городской администрации.

Жителей соседних домов волнует способ строительства зданий. Так, например, панельный дом, который расположен по улице Козленской, 108а, находится рядом с будущей стройплощадкой. Он построен в 1966 году, и вологжане волнуются, что пятиэтажка может не выдержать, если фундамент новостроек будет свайным. Как пояснили представители городских властей, проект и способ строительства домов пройдет все этапы согласования. Причем возводиться дома будут с учетом новых, более жестких норм градостроительного проектирования, принятых городом. Они касаются как самих объектов, так и прилегающей к ним территории, где все должно быть комфортно и удобно для жителей.

«Мы договорились с жителями встретиться в следующий раз 15 марта, к этому времени застройщик согласует в департаменте градостроительства проект планировки территории, который позволит понять процент застройки. И хотя проектной документации пока не будет, появится понимание о масштабах будущих объектов. Уже сейчас можно сказать, что там будут построены два дома переменной этажности», – пояснил начальник Департамента градостроительства Вологды Анатолий Баранов.

Напомним, расселенные дома № 105 и 111 по улице Герцена в Вологде подожгли в ночь на 28 августа 2017 года. До этого данная территория была включена в план развития застроенных территорий - сносить их должен был инвестор, который сейчас собирается строить на этом месте дома.

Сейчас в Вологде приватизированы 26 расселенных домов с участками. 18 аварийных зданий инвесторы уже снесли, подготовив территории под будущую застройку.

Тэги: расселенные дома
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