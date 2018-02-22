Роспотребнадзор закрыл баню, расположенную в подвале многоквартирного жилого дома в Великом Устюге

22.02.2018 [Общество]
Роспотребнадзор закрыл баню, расположенную в подвале многоквартирного жилого дома в Великом Устюге

В Великом Устюге Роспотребнадзор через суд добился закрытия бани, разместившейся в подвале многоквартирного жилого дома. Нарушения в ООО «Камелия» были выявлены сотрудниками ведомства во время выездной проверки.

- В соответствии с санитарными правилами СанПиН (…), не допускается оборудование бань в многоквартирных жилых домах. Бани должны размещаться в отдельно стоящих зданиях,- сообщается на сайте ведомства.

Территориальный отдел обратился в суд с иском, в котором потребовал запретить деятельность ООО «Камелия» по организации и эксплуатации бани (сауны).

26 декабря 2017 года Великоустюгским районным судом требования территориального отдела удовлетворены в полном объеме. В данный момент решение уже вступило в законную силу.

Тэги: баня, роспотребнадзор
Фото областного управления Роспотребнадзора
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