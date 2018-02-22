В России изменились правила проведения техосмотра автомобилей

22.02.2018 [Общество]

22 февраля в России вступило в силу постановление правительства №148, ужесточающее правила прохождения техосмотра транспортных средств, сообщает ТАСС.

Согласно новым нормам, запрещается езда на автомобиле, имеющем дефекты усилителя рулевого управления. Кроме того, новые правила не разрешают устанавливать на фары бесцветные или окрашенные оптические детали и пленки. То есть бронировать рассеиватели света, защищая их от летящих из-под колес щебня и камней, больше нельзя.

Нельзя демонтировать стеклоочистители и стеклоомыватели, предусмотренные заводом-изготовителем. Старый вариант правил допускал поездки с одним работающим "дворником" и омывателем стекла.

Помимо огнетушителя и знака аварийной остановки новые правила требуют укомплектовать машину медицинской аптечкой. Шины с шипами противоскольжения в случае их применения должны быть установлены на все колеса транспортного средства, говорится в документе. Дело в том, что у шин разных типов отличается сцепление с дорогой, и если колеса разные, то машину может развернуть.

Если автовладелец нарушит какое-то из этих условий, пройти техосмотр он не сможет.

Также постановление сокращает время прохождения техосмотра. Для автобусов массой до 5 т — с 59 до 54 минут, для более массивных — с 72 до 65 минут. На техосмотр легковушек по-прежнему отводится 30 минут.

Обсуждение изменений в правила техосмотра автомобилей ведется с прошлого года. В частности, предлагалось ввести обязательную фото- и видеофиксацию техосмотра автомобиля, а также административную ответственность за езду без техосмотра.

Тэги: техосмотр
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Полгода следствия: в сокольской ГИБДД из документов по ДТП пропало важное видео
В Вологде к визиту полпреда президента закрыли баннером фасад горевшего памятника архитектуры
В Вологде будут судить бывшего сотрудника ДПС, избивавшего водителей-нарушителей
В воскресенье в Вологде будут работать несколько площадок, посвященных масленице
В капитале банка «Северный Кредит» не досчитались 5 млрд рублей
Водитель вологодского микроавтобуса, попавшего в ДТП в Тихвине, за год 64 раза был оштрафован за превышение скорости
В Вологде по рапорту ФСБ из офиса СДЕКа изъяли посылку с листовками, призывающими бойкотировать выборы
В Череповце собирают деньги на адвоката для Алексея Левашова, напавшего на директора «Коксохиммонтажа»
Любовь с особой жестокостью. Светлана
Заключенные колонии в Паприхе рассказали, как они заразились ВИЧ
22.02.2018 [Экономика]

Муниципальный долг Вологды за год вырос на 138 млн рублей

814
1
21.02.2018 [Общество]

Администрация Белозерского района передумала покупать "Митсубиси" за 2,1 млн рублей

1720
4
22.02.2018 [Новости компаний]

Шубы со скидкой 30% в Вологде – выставка от Кировской Меховой Фабрики

699
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На месте расселенных домов на улице Герцена в Вологде построят две многоэтажки
Роспотребнадзор закрыл баню, расположенную в подвале многоквартирного жилого дома в Великом Устюге
В России изменились правила проведения техосмотра автомобилей
В Великом Устюге набирают добровольцев для чернения льда на Сухоне
В Вологде втрое больше детей смогут бесплатно получать продукцию молочной кухни
Муниципальный долг Вологды за год вырос на 138 млн рублей
Познакомиться с пикториализмом приглашает вологжан «Мир забытых вещей»
 
21.02.2018 [Общество]

"Где еще можно увидеть такие вещи?" Участники автоэкспедиция "От Балтики до Арктики" остались в восторге от Вологды

1715
0
22.02.2018 [БлогоVO]

Необычное атмосферное явление утром в нашем городе

764
0
22.02.2018 [Обзор Прессы]

Вологда под гипнозом

484
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика