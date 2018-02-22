В России изменились правила проведения техосмотра автомобилей

22 февраля в России вступило в силу постановление правительства №148, ужесточающее правила прохождения техосмотра транспортных средств, сообщает ТАСС.

Согласно новым нормам, запрещается езда на автомобиле, имеющем дефекты усилителя рулевого управления. Кроме того, новые правила не разрешают устанавливать на фары бесцветные или окрашенные оптические детали и пленки. То есть бронировать рассеиватели света, защищая их от летящих из-под колес щебня и камней, больше нельзя.

Нельзя демонтировать стеклоочистители и стеклоомыватели, предусмотренные заводом-изготовителем. Старый вариант правил допускал поездки с одним работающим "дворником" и омывателем стекла.

Помимо огнетушителя и знака аварийной остановки новые правила требуют укомплектовать машину медицинской аптечкой. Шины с шипами противоскольжения в случае их применения должны быть установлены на все колеса транспортного средства, говорится в документе. Дело в том, что у шин разных типов отличается сцепление с дорогой, и если колеса разные, то машину может развернуть.

Если автовладелец нарушит какое-то из этих условий, пройти техосмотр он не сможет.

Также постановление сокращает время прохождения техосмотра. Для автобусов массой до 5 т — с 59 до 54 минут, для более массивных — с 72 до 65 минут. На техосмотр легковушек по-прежнему отводится 30 минут.

Обсуждение изменений в правила техосмотра автомобилей ведется с прошлого года. В частности, предлагалось ввести обязательную фото- и видеофиксацию техосмотра автомобиля, а также административную ответственность за езду без техосмотра.