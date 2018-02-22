В Великом Устюге набирают добровольцев для чернения льда на Сухоне

В Великом Устюге объявили сбор добровольцев для работ по чернению льда на реках.

- Традиционно в комплекс превентивных мероприятий по защите города Великий Устюг и населенных пунктов Великоустюгского района от подтопления будет входить чернение льда, которое будет проводиться с использованием 2 снегоходов при участии специалистов администрации района, представителей МЧС и курсантов речного училища, - сообщает сайт администрации Великоустюгского района.

Районные власти приглашают волонтеров в возрасте от 18 лет для помощи в проведении чернения, по всем вопросам можно обращаться по телефону в Великом Устюге: 2-59-27.

Прохождение ледохода на реках Вологодской области в этом году ожидается на высоких уровнях воды, в сроки, близкие к среднемноголетним. На характер развития весеннего половодья будут оказывать влияние погодные условия (температурный режим, дружность снеготаяния, осадки и др.).

Чтобы минимизировать риски подтопления территорий, запланированы превентивные мероприятия: взрывные работы, ледорезные работы на реках Северная Двина и Сухона.