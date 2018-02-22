В Вологде втрое больше детей смогут бесплатно получать продукцию молочной кухни
Депутаты Вологодской городской думы увеличили до 2,5 лет возраст детей, имеющих право на бесплатное получение продукции молочной кухни. Соответствующее решение было принято сегодня на очередной сессии городского парламента.
Напомним, раньше натуральные кефир, творожок и йогурт получали малыши от 8 месяцев до 2 лет из малоимущих многодетных семей. Такая мера, по словам мэра Вологды Сергея Воропанова, позволит втрое увеличить количество детей, получающих молочную продукцию.
- Молочная кухня начала сама зарабатывать, производя кисломолочный коктейль «Лакт- ЭЛИТ». За счет дополнительных доходов снизилась себестоимость продуктов, предназначенных для льготных категорий вологжан, и появилась возможность увеличить число получателей. При этом никаких бюджетных вливаний не потребовалось. Мы будем и дальше работать в этом направлении, чтобы ещё больше маленьких вологжан могли получать полезную молочную продукцию! – написал в соцсети Сергей Воропанов.