В Вологде втрое больше детей смогут бесплатно получать продукцию молочной кухни

Депутаты Вологодской городской думы увеличили до 2,5 лет возраст детей, имеющих право на бесплатное получение продукции молочной кухни. Соответствующее решение было принято сегодня на очередной сессии городского парламента.

Напомним, раньше натуральные кефир, творожок и йогурт получали малыши от 8 месяцев до 2 лет из малоимущих многодетных семей. Такая мера, по словам мэра Вологды Сергея Воропанова, позволит втрое увеличить количество детей, получающих молочную продукцию.