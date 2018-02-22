В Вологде втрое больше детей смогут бесплатно получать продукцию молочной кухни

22.02.2018 [Происшествия]

Депутаты Вологодской городской думы увеличили до 2,5 лет возраст детей, имеющих право на бесплатное получение продукции молочной кухни. Соответствующее решение было принято сегодня на очередной сессии городского парламента.

Напомним, раньше натуральные кефир, творожок и йогурт получали малыши от 8 месяцев до 2 лет из малоимущих многодетных семей. Такая мера, по словам мэра Вологды Сергея Воропанова, позволит втрое увеличить количество детей, получающих молочную продукцию.

- Молочная кухня начала сама зарабатывать, производя кисломолочный коктейль «Лакт- ЭЛИТ». За счет дополнительных доходов снизилась себестоимость продуктов, предназначенных для льготных категорий вологжан, и появилась возможность увеличить число получателей. При этом никаких бюджетных вливаний не потребовалось. Мы будем и дальше работать в этом направлении, чтобы ещё больше маленьких вологжан могли получать полезную молочную продукцию! – написал в соцсети Сергей Воропанов.

Тэги: молочная кухня, многодетные семьи
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Полгода следствия: в сокольской ГИБДД из документов по ДТП пропало важное видео
В Вологде к визиту полпреда президента закрыли баннером фасад горевшего памятника архитектуры
В Вологде будут судить бывшего сотрудника ДПС, избивавшего водителей-нарушителей
В воскресенье в Вологде будут работать несколько площадок, посвященных масленице
В капитале банка «Северный Кредит» не досчитались 5 млрд рублей
Водитель вологодского микроавтобуса, попавшего в ДТП в Тихвине, за год 64 раза был оштрафован за превышение скорости
В Вологде по рапорту ФСБ из офиса СДЕКа изъяли посылку с листовками, призывающими бойкотировать выборы
В Череповце собирают деньги на адвоката для Алексея Левашова, напавшего на директора «Коксохиммонтажа»
Любовь с особой жестокостью. Светлана
Заключенные колонии в Паприхе рассказали, как они заразились ВИЧ
22.02.2018 [Происшествия]

В Вологодском районе сгорел 100-летний дом, который семья реставрировала своими силами

1555
1
21.02.2018 [Общество]

В Вологде к визиту полпреда президента закрыли баннером фасад горевшего памятника архитектуры

7445
9

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На месте расселенных домов на улице Герцена в Вологде построят две многоэтажки
Роспотребнадзор закрыл баню, расположенную в подвале многоквартирного жилого дома в Великом Устюге
В России изменились правила проведения техосмотра автомобилей
В Великом Устюге набирают добровольцев для чернения льда на Сухоне
В Вологде втрое больше детей смогут бесплатно получать продукцию молочной кухни
Муниципальный долг Вологды за год вырос на 138 млн рублей
Познакомиться с пикториализмом приглашает вологжан «Мир забытых вещей»
 
21.02.2018 [Общество]

"Где еще можно увидеть такие вещи?" Участники автоэкспедиция "От Балтики до Арктики" остались в восторге от Вологды

1715
0
22.02.2018 [БлогоVO]

Необычное атмосферное явление утром в нашем городе

764
0
22.02.2018 [Обзор Прессы]

Вологда под гипнозом

484
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика