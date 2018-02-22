Муниципальный долг Вологды за год вырос на 138 млн рублей

22.02.2018 [Экономика]

Муниципальный долг города Вологды за год вырос на 138 млн рублей: если в начале 2017 года его сумма была равна 2 млрд 48 млн рублей, то сейчас – 2 млрд 186 млрд рублей.

- Муниципальный долг – этот тот якорь, который тянет вниз экономику нашего города. На сегодня он составляет 2 млрд 186 млн рублей, и основная задача в 2018 году –сократить затраты на его обслуживание на 30 миллионов рублей. При этом мы понимаем, что налоговые и неналоговые поступления должны остаться в запланированных цифрах. Конечно, нужно экономить на содержании администрации города, что мы и делаем. Первого заместителя и заместителя по общим вопросам у нас теперь нет – это экономия бюджетных средств, – заявил во время своего публичного отчета мэр Вологды Сергей Воропанов.

С начала года Вологда сумела получить 345 млн рублей бюджетных кредитов. Так, ссуду в 100 млн рублей под 0,9% годовых городу выдало правительство области. Это вдвое меньше, чем рассчитывал получить город из регионального бюджета в 2018 году.

Еще 245 млн рублей выдало региональное управление федерального казначейства (годовая ставка 0,1%). Полученные кредиты позволят обеспечить покрытие временного кассового разрыва без привлечения средств коммерческих банков, сообщает пресс-служба городской администрации.

В 2017 году, за счет переходов с более дорогих кредитов на более дешевые, в том числе бюджетные, город сэкономил 38 млн рублей на обслуживании муниципального долга. Мэр Вологды Сергей Воропанов поставил задачу в 2018 году снизить расходы по обслуживанию муниципального долга на 30 млн рублей.

Работа по замещению дорогих кредитов более дешевыми идет и с коммерческими финансовыми организациями. В феврале город провел 5 аукционов, итогом которых стали кредитные линии под более низкий процент, чем ранее. По четырем позициям средневзвешенная процентная ставка с 9,4 % снизилась до 7,87 %. Еще одна кредитная линия открыта на 3 года по ставке 9,3 %, что на полпроцента ниже, чем ранее, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, что бюджет Вологды на 2018 год был принят с дефицитом 253 млн рублей.

Тэги: долг, бюджет, кредиты, администрация Вологды
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