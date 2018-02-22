Познакомиться с пикториализмом приглашает вологжан «Мир забытых вещей»

Фотовыставка в жанре пикториализма открылась в музее «Мир забытых вещей». На ней представлены более 20 фотографий одиннадцати вологодских художников, которых объединяет творческое содружество FotoLira, сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Основные признаки пикториализма в работах вологодских фотографов – это размытые силуэты, отсутствие резких линий, отсутствие четких деталей. По словам Ирины Лепихиной, члена Союза фотохудожников России, фотографы выражают свои чувства, эмоции, придают кадрам выразительность и настроение при помощи «мягкой» фокусировки, что сближает их фотоработы с произведениями импрессионистов.

Свое название пикториализм получил от английского pictorial – живописный. Этот жанр возник из художественного движения конца XIX века. Тогда фотографы начали использовать различные технические приёмы, которые сближали их работы с живописью разных художественных течений того времени.

Фотовыставка будет работать до 11 мая.