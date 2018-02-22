В Вологодском районе сгорел 100-летний дом, который семья реставрировала своими силами

В деревне Муравьево сегодня ночью сгорел деревянный дом, который семья вологжан восстанавливала для проживания.

На пульт дежурного сообщение о пожаре поступило в 2:11 ночи, горел двухэтажный дом 15 на 15 метров. Пожарные расчеты прибыли через 19 минут на место ЧП, в 5.20 удалось ликвидировать огонь. Площадь пожара составила 225 квадратных метров. По информации МЧС у дома сгорела кровля, повреждена внутренняя и внешняя отделка.

Дом находился на стадии строительства. Сруб был перевезен из другой деревни, ему было около 100 лет – традиционный вологодский пятистенок. Семья хотела жить именно в таком традиционном жилье. Реставрировали его муж с женой своими силами и должны были вскоре переехать туда на постоянное место жительства.