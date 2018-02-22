В Вологде разыскивают водителя «Рено», сбившую на тротуаре 15-летнего подростка

22.02.2018 [Происшествия]

В Вологде разыскивают водителя-женщину, сбившую 15-летнего подростка. Инцидент произошел накануне в семь вечера возле дома №53 на улице Зосимовской, сообщает отдел ГИБДД УМВД России по Вологде.

Водитель не уступила дорогу 15-летнему подростку, который шел по тротуару. Мальчику диагностировали ушиб правого коленного сустава и отправили на амбулаторное лечение. Автомобиль с места происшествия скрылся. Известно, что за рулем находилась женщина 40-45 лет на вид.

Автомобиль, который допустил наезд, марки Рено Логан, белого цвета, в государственном номере присутствует цифра 7. Всех, располагающих какой-либо информацией о происшествии, просят позвонить по номеру: 72- 00-82

Тэги: ДТП
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