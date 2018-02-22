В Череповце 17-летнего подростка дважды поймали на хранении наркотиков

17-летнего череповчанина подозревают в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере. В отношении молодого человека возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

По версии следствия, молодой человек в январе 2018 года, зная, где находятся закладки с наркотическим средством, незаконно взял полиэтиленовый пакетик, найденный им в Индустриальном районе.

- Со слов подозреваемого, наркотик подросток нашел, примерно предполагая, где он находится,- рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, в феврале он уже целенаправленно приобрел у неустановленного следствием лица через Интернет для личного употребления наркотическое средство.

- В обоих случаях наркотические вещества изъяли у него полицейские в ходе личного досмотра. Общая масса каждого из изъятых наркотиков соответствует крупному размеру, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.