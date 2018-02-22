Шубы со скидкой 30% в Вологде – выставка от Кировской Меховой Фабрики

22.02.2018 [Новости компаний]
Шубы со скидкой 30% в Вологде – выставка от Кировской Меховой Фабрики

Давно задумываетесь о пополнении своего гардероба шубой, но находите причины не делать этого? Кировская меховая фабрика предлагает не только задуматься, но и стать уже счастливой обладательницей хорошенькой шубки из норки, нутрии, мутона или лисицы.

Выставка-продажа от производителя состоится в ДК ПЗ по адресу улица Ленинградская, 89 в эти выходные с 23 по 25 февраля. Коротко о том, чем жительниц города может заинтересовать данная выставка и почему стоит приобретать шубу именно сейчас.

30% скидка от производителя

Конец сезона является выгодным временем для приобретения тех или иных видов товаров. В случае с покупкой шубы, таким временем является весна. Кировская Меховая фабрика, являясь и производителем и реализатором своих изделий, позволяет себе снизить цены на 30%. 

Вам не составит труда получить скидку. Для этого просто нужно перейти по ссылке meha-kirov.ru и оформить заявку на любое изделие, в смс придет промо-код.

Либо сказать продавцу при покупке кодовое слово «ЗИМА». Этот интерактивный момент влияет на создание положительных взаимоотношений между продавцом и покупателем.

Рассрочка

Выбор и покупка шубы – занятие настолько же приятное, насколько и ответственное. Ценовая категория, в которой находится шуба, довольно высока и не каждый готов оплатить покупку целиком. На этот случай производитель предлагает такую удобную и привычную форму расчёта как рассрочка. Предоставляется она на 10, 12 и 24 месяца, так что срок ежемесячных выплат определяете сами. Стоит упомянуть, что рассрочка честная, без первого взноса и переплат.

Качество

Производитель по праву может гордиться качеством своего товара. Оно неустанно доказывается на протяжении более чем семнадцати лет и заслужило доверие у покупательниц по всей стране. Вы сами можете убедиться в правдивости этих слов, просканировав с помощью специального приложения на смартфоне контрольный идентификационный знак, которым оснащено каждое меховое изделие.

Коллекция

Ассортимент продукции Кировской Меховой фабрики насчитывает сотни традиционных и дизайнерских моделей различных фасонов, представленных широкой цветовой гаммой. Шубы из настоящей кировской норки сейчас по вполне приемлемой цене – от 55 тыс. руб.

Также  предлагаем обратить внимание на практичные и недорогие мутоновые шубы. На выставке Вы найдёте такие популярные модели как «летучая мышь» - укороченный вариант шубки, пользующийся большим спросом у автовладелиц.

Классическую «москвичку», популярную «поперечку», парки на натуральном меху, меховые  жилетки. Отдельно представляем новинку этого сезона – джинсовую куртку на меху с отделкой из песца. Настоящая находка для истинных модниц. И это ещё не всё!

Приходите в ДК ПЗ с 23 по 25 февраля и убедитесь сами.

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Шубы со скидкой 30% в Вологде – выставка от Кировской Меховой Фабрики

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