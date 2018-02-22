В Вологодском районе мужчину подозревают в незаконном лишении свободы 14-летней девочки

В Вологодском районе в отношении 29-летнего местного жителя, незаконно удерживавшего в своей квартире 14-летнюю девочку, возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел в конце декабря 2017 года. В полицию позвонили подростки и сообщили, что взрослый мужчина домогается несовершеннолетней девочки.

В ходе проверки выяснилось, что двое молодых людей распивали спиртное и решили пригласить себе в компанию девушек. Один из них позвал девушку, с которой уже давно общался, а та за компанию позвала с собой 14-летнюю подругу. Когда поздно вечером вторая девушка решила уйти домой, хозяин квартиры ее не пустил.

- 29-летний мужчина, решив, что ему будет скучно, блокировал саморезами входную дверь своей квартиры, лишив девочку возможности покинуть его жилище. Он сказал потерпевшей, что та не покинет его квартиру, тем самым незаконно удерживал ее в квартире вопреки ее воле. Нетрезвый мужчина делал непристойные предложения гостье, активных действий не предпринимал. Девочка стала кричать на него, мужчина выпустил ее. Однако, когда он ее удерживал, потерпевшая позвонила друзьям, а те сообщили в полицию, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи собрали и проверили всю информацию о поведении молодого человека и пришли к выводу о наличии в его действиях состава преступления – незаконное лишение свободы.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.