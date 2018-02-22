20 млн рублей направят на ремонт тротуаров в Вологде в 2018 году

Около 20 млн рублей потратят в Вологде в 2018 году на ремонт тротуаров. На эти деньги планируют отремонтировать 5,7 тысяч квадратных метров покрытия в разных районах областной столицы. Необходимая сумма уже предусмотрена в бюджете, сообщает пресс-служба городской администрации.

Места, где необходимо произвести эти работы, были предложены ТОСами. Сейчас отбираются адреса, где обновление тротуаров требуется в первую очередь.

Городские власти отмечают, что в ближайшее время в Вологде должны быть расширены не менее трех «узких» мест на дорогах города, где замедляется транспортный поток. Как пояснил заместитель мэра города, начальник департамента городского хозяйства Антон Мусихин, детали будут обсуждаться весной на заседании архитектурно градостроительного совета.

- Речь идет о мероприятиях, которые, по нашему мнению, должны положительно отразиться на пропускной способности улиц. Например, расширение проспекта Победы на участке от улицы Батюшкова до Торговой площади. Сейчас там три полосы движения, обсудим возможность расширения до 4-х полноценных полос. Еще одно предложение – устройство разворотов и расширение перекрестка Ленинградская-Ярославская. Ну и некоторые другие участки тоже продумываем. Окончательное решение по конкретным объектам будет принято на градсовете, – прокомментировал Антон Мусихин.

Кроме того, в этом году планируется установить линии освещения на улицах Пугачева и Болонина. На Пугачева будут смонтированы фонари на ранее темном участке от Карла Маркса до Канифольной. Там установят 25 светильников, в бюджете на эти цели заложено около 1,4 млн рублей.

- На улице Болонина светлее станет на участке от Молодежной до Осановского проезда, где смонтируют линию из 12 фонарей. Цена вопроса почти 800 млн рублей. Сейчас готовятся документы для аукционов, которые стартуют весной, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Также будет усилено освещение на 10 пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений. Адреса уже определены. Это перекрестки Щетинина – Ильюшина, Гагарина – Гончарная, Гончарная – Кирпичная, Дзержинского – Технический переулок, Советский проспект – Козленская, Чернышевского – Лаврова, Саммера –Полярная, Щетинина – Коничева, Беляева – Пригородная, а также переходы на Клубова, 21 и Ловенецкого, 20