Из управления образования в Череповце эвакуировали людей из-за сильного запаха газа

22.02.2018 [Происшествия]

В Череповце сегодня утром из-за сильного запаха газа из здания управления образования на проспекте Победы эвакуировали 150 человек.

- Вызов к нам поступил в 9.30 – люди в здании на проспекте Победы, 91 почувствовали сильный запах, предположительно газа, в районе здания. Оцепление уже снято, угрозы взрыва нет, на месте остались представители газовой службы, - рассказали Newsvo  в спасательной службе Череповца.

Здание не газифицировано, поэтому есть предположение, что утечка произошла из расположенного рядом магистрального газопровода. Сейчас на месте работают газовики, источник запаха газа пока найти не могут, сообщили в областном УМЧС.

Тэги: газ
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