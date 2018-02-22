В Белозерском районе на озере Азатское обнаружили около 40 браконьерский сетей

22.02.2018 [Общество]

В Белозерской районе на озере Азатское изъяли порядка 40 браконьерских сетей.

15 февраля сотрудники рыбохраны совместно с представителями Департамента Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области провели контрольно-надзорные мероприятия на одном из малых озер Белозерского района – Азатском. Установленные там браконьерские сети были изъяты.

- Всего за время рейда из водоема было извлечено 29 незаконно установленных ставных сетей, порядка 35 кг рыбы возвращено в естественную среду обитания, - сообщает пресс-служба Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

О том, найдены ли сами барконьеры и какое им грозит наказание, ничего не сообщается.

Ранее, 9 февраля, во время рейда на озеро Азатское, сотрудники рыбохраны изъяли 15 браконьерских сетей и выпустили в водоем около 30 кг рыбы.

Тэги: браконьеры, рыбалка
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