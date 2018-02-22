Анатолий Вассерман приедет в Вологду на Кубок мэра «Клуба умных игр»

22.02.2018 [Общество]

Участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман приедет в Вологду, чтобы провести Кубок мэра «Клуба умных игр». Он пройдет 2 марта в «Русском доме».

В ходе игры команды из 4-6 человек должны будут ответить на 25 вопросов по разным темам. Первый вопрос задаст мэр Вологды Сергей Воропанов, следующие девять прозвучат от ведущего игры Игоря Рудко, еще 15 – от Анатолия Вассермана.

- Области и формы вопросов перемешаны, специальных тем нет. Но обещаем, как всегда, будет интересно, и вы сможете проверить не только свои знания, но и эрудицию, - сообщают организаторы.

После игры Анатолий Вассерман будет общаться со всеми, кто придет на Кубок.

Участие в игре платное, подробности в официальной группе «Клуба умных игр» в соцсети.

 

 

Тэги: интеллект, досуг
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