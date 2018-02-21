В Белозерске школу №2 приняли к новому учебному году без замечаний, несмотря на нарушения

Прокуратура обнаружила в средней школе № 2 имени С.С. Орлова в Белозерске грубейшие нарушения санитарных и эпидемиологических норм. При этом к новому учебному году 2017-18 гг., несмотря на эти нарушения, школа была принята без замечаний.

На сайте Белозерского районного суда сообщается, что прокурорская проверка, проведенная в учреждении в октябре 2017 года, показала, что на потолке и стенах в разных помещениях школы имеются грибковые поражения, потемнения покрытия. Крыша здания школы протекает, требуется ремонт кровли. Оконные блоки и их остекление в помещениях зданий не соответствуют требованиями СанПиН. Кроме того, требуется ремонт спортивного зала, перехода к нему, а также раздевалок для учащихся, в том числе ремонт полового покрытия. Гардеробная начальной школы не оборудована ячейками для обуви; крючки для одежды в гардеробных обоих зданий школ расположены на не на уровне, соответствующем возрасту обучающихся, нет дополнительных скамеек. Также имеются дефекты полового покрытия в гардеробных обоих зданий школы, а также в кабинетах 4 «а» класса начальной школы, в кабинетах основного здания школы.

Много претензий у контролирующих органов и к туалетам школы. Так, в туалетных комнатах для обучающихся основного здания школы требуется ремонт сантехники (унитазов), а туалеты для обучающихся в здании начальной школы не оборудованы кабинами с дверями. В помещении туалетов в обоих зданиях школы к раковинам для мытья рук не обеспечен подвод горячей воды.

В итоге прокуратура пришла к выводу, что выявленные нарушения нарушают право детей на получение образования в безопасных и комфортных условиях.

- Учитывая значительную сумму, необходимую для проведения работ, значительный объем работ, суд считает необходимым установить срок для устранения выявленных нарушений до 1 сентября 2018 года, - говорится в решении суда, датированном 10 января.

В районном управлении образования отмечают, что с середины июня 2018 года в школе планируется начать ремонтные работы. Сейчас проходит доработка сметной документации, финансирование работ будет обеспечено администрацией Белозерского муниципального района.

- Возникает закономерный вопрос: а кто подписывал акт проверки готовности общеобразовательного учреждения к учебному процессу в 2017 году? Приём учебных заведений проводится межведомственной комиссией. Оценивая готовность, специалисты должны учитывать в том числе и санитарные и эпидемиологические нормы, - спрашивают жители в группе «On-line Белозерск» в соцсети.

Понесут ли наказание чиновники, подписавшие документы о готовности школы к учебному году, неизвестно.