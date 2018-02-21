Администрация Белозерского района передумала покупать "Митсубиси" за 2,1 млн рублей

21.02.2018 [Общество]

Администрация Белозерского района отменила аукцион на покупку "Митсубиси Аутлендер" за 2,1 млн рублей. Аукцион должен был состояться 14 марта 2018 года.

Напомним, 15 февраля Newsvo опубликовал новость о том, что администрация района решила приобрести за бюджетный счет дорогостоящий кроссовер. В закупке указывалась конкртеная марка автомобиля, что является нарушением - такие детали нельзя указывать в условиях аукционов. В автомобиле, в частности, требовались холодильник и шесть динамиков.

После этой публикации администрация района внезапно передумала покупать указанный автомобиль: чиновники подготовив соответствующее извещение, которое в 11 утра следующего дня, т.е. 16 февраля, появилось в карточке аукциона на сайте госзакупок.

В извещении (см. документ в галерее) говорится, что аукцион отменен "в связи с изменением потребности Заказчика в товарах, работах, услугах".

Тэги: госзакупки
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