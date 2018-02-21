Администрация Белозерского района передумала покупать "Митсубиси" за 2,1 млн рублей

Администрация Белозерского района отменила аукцион на покупку "Митсубиси Аутлендер" за 2,1 млн рублей. Аукцион должен был состояться 14 марта 2018 года.

Напомним, 15 февраля Newsvo опубликовал новость о том, что администрация района решила приобрести за бюджетный счет дорогостоящий кроссовер. В закупке указывалась конкртеная марка автомобиля, что является нарушением - такие детали нельзя указывать в условиях аукционов. В автомобиле, в частности, требовались холодильник и шесть динамиков.

После этой публикации администрация района внезапно передумала покупать указанный автомобиль: чиновники подготовив соответствующее извещение, которое в 11 утра следующего дня, т.е. 16 февраля, появилось в карточке аукциона на сайте госзакупок.

В извещении (см. документ в галерее) говорится, что аукцион отменен "в связи с изменением потребности Заказчика в товарах, работах, услугах".