В Вологдаэнергосбыте рассказали, как передать показания электросчётчика в выходные дни

21.02.2018 [Новости компаний]

В феврале сроки передачи показаний электросчётчиков выпадают на выходные дни: с 23 по 25 февраля. Вологдаэнергосбыт рекомендует жителям Вологодской области воспользоваться в эти дни дистанционными способами передачи показаний. Это удобно и не займёт много времени.

Передать показания можно на сайте вологдаэнергосбыт.рф (через личный кабинет или экспресс–сервис «Передать показания» на главной странице сайта), через мобильное приложение для смартфонов и планшетов (скачать бесплатно в Googie Play Маркет по поиску «Вологдаэнергосбыт»), по электронной почте client-info@vscenergo.ru (в теме письма написать: лицевой счётпробелномер квартирыпробелпоказания), на страничке энергокомпании в социальной сети «ВКонтакте», СМС-сообщением на номер +7-921-0000-923 (лицевой счётпробелпоказания), через автоответчик по номерам 77-77-00 (в Вологде), 57-23-98 (в Череповце), в районах – по номерам, указанным в квитанциях.

Напомним, что жильцам многоквартирных домов, где в расчётах есть потребление электроэнергии на общедомовые нужды, рекомендуется передавать показания электросчётчиков ежемесячно с 23 по 25 число. Жители индивидуальных домов могут передавать показания в любой день месяца до 25 числа, в том числе и в подразделениях ФГУП «Почта России» при оплате электроэнергии. Переданные после 25 числа показания учитываются в квитанциях следующего месяца.

Тэги: Вологдаэнергосбыт
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