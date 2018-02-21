Членов комиссии по госзакупкам в Вологде выберут без учета мнения жителей

Определять, кто войдет в комиссию по контролю госзакупок в Вологде, будет общественный совет - консультативный орган при городской администрации.

Напомним, решение о создании комиссии по контролю госзакупок было принято после того, как Newsvo написал о нецелесообразных тратах из бюджета на изготовление чучела Масленицы за 410 тысяч рублей. Новость разошлась по другим СМИ и соцсетям, в итоге аукцион отменили.

Мэр города Сергей Воропанов, комментируя эту госзакупку, рассказал, что для того чтобы впредь такого не повторялось, в администрации будет создана комиссия, которая будет оценивать целесообразность муниципальных закупок.

- В неё войдут не только чиновники, но и представители общественности, средств массовой информации, - сказал Сергей Воропанов.

Однако оказалось, что и представителей общественности, и журналистов, которые смогут заседать в этой комиссии, будет выбирать общественный совет:

«Общественный совет поддержал идею создания комиссии по госзакупкам горадминистрации, в неё войдут журналисты и общественники. Свои предложения по списку имён Общественный совет представит через 10 дней, в марте комиссия должна приступить к работе», - написал у себя на странице в «ВК» Сергей Воропанов.

То есть фактически эта комиссия станет еще одной структурой, созданной в стенах администрации города без учета предложений жителей.

Общественный совет города Вологды был создан в 2010 году. На сегодняшний день в его состав входит 33 эксперта из разных сфер, они были выбраны в январе 2017 года. 11 человек были выдвинуты мэром Вологды, еще 11 – главой города. Уже выбранные члены совета определили тех, кто занял оставшиеся 11 мест – это представители некоммерческих общественных организаций.