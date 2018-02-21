Денис Спицов из Вожеги стал трехкратным призёром Олимпиады

21.02.2018 [Спорт]

Российские лыжники Денис Спицов и Александр Большунов заняли второе место в командном спринте на Олимпиаде, уступив сборной Норвегии 1.71 секунд. Тройку лидеров замкнули французы.

«Надеюсь теперь поверят что я могу бегать спринт, - приводит слова Спицова корреспондент МАТЧ ТВ. - Могли бы мы взять золото? Ну, у меня несколько вариантов, что могло бы этому поспособствовать. Во-первых, если бы был Сергей Устюгов (ред. - лыжник, которого МОК не пригласила на Олимпиаду из-за допингового скандала) Во-вторых, если бы я бегал спринты», - прокомментировал Денис итоги спринта.

Отметим, что это уже третья медаль Дениса Спицова на Олимпиаде, до этого он был серебряным призером в эстафете и бронзовым - в индивидуальной гонке на 15 км..

Напомним, что сейчас выступает за Тюмень.

Тэги: лыжный спорт
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